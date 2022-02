Elden Ring fait dans la démesure pour sa bande-annonce de lancement, totalement épique !

Le temps est compté, c'est ce vendredi 25 février que l'Entre-terre nous ouvrira ses portes dans Elden Ring, le nouvel Action-RPG hardcore de FromSoftware. Ce week-end, Bandai Namco a fait le point comme il se doit en nous présentant à nouveau les possibilités du jeu dans une longue vidéo. L'excitation parmi les joueurs était déjà à son comble, mais c'était sans compter sur une traditionnelle bande-annonce de lancement. Elle vient d'être diffusée et nous montre bien des scènes et passages de gameplay inédits, à voir si votre curiosité est plus forte que la découverte manette en mains.

La démesure de ce monde ouvert aux décors fascinants nous est à nouveau rappelée dans cet aperçu des contrées remplies de dangers que nous allons devoir parcourir en tant que Sans-éclat. Et ce n'est pas ce qui manque côté vilaines créatures meurtrières, entre dragon, serpent et crustacé géants, et même héros divin, puisque nous devrons donc bien affronter le Général Radahn, Conquérant des étoiles ! Quant à l'immense créature aperçue à la toute fin... FromSoftware aurait-il eu l'audace de montrer le boss final du jeu ou des menaces bien pires encore nous attendent-elles ?

Elden Ring est pour rappel attendu sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC. Si vous ne l'avez pas encore réservé, n'hésitez pas à aller voir notre guide d'achat pour l'obtenir au meilleur prix.

