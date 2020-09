Empire of Sin : date de sortie et éditions spéciales pour le jeu de gestion de gangsters

John Romero va encore une fois explorer un nouvel univers avec Empire of Sin, un jeu de stratégie aux parties extrêmement variées prenant place dans le monde du crime du Chicago des années 20. Il nous demandera d'incarner le leader de l'un des 14 quartiers de la ville pour faire prospérer ses affaires et ses membres, avec de nombreux facteurs à gérer.

Le titre avait été reporté du printemps dernier à plus tard cette année, mais alors que 2020 approche de son terme, nous n'avions plus de nouvelles quant à la période de lancement du projet. Il va bien, rassurez-vous, et sa date de sortie vient même d'être fixée au 1er décembre 2020 sur PC, PS4, Xbox One et Switch.

Vous aurez même le choix entre plusieurs formats, en plus de l'édition standard à 39,99 €. L'édition Deluxe à 49,99 € ajoutera le Mobster Pack qui comprend quatre gangsters jouables à recruter, le Golden Weapon Set avec trois skins d'armes exclusives, ainsi que des effets sonores de pistolet Romero et à une animation d'exécution unique pour votre personnage de chef, Curb Stomp Execution. Pour 69,99 €, vous pouvez débloquer en plus les deux DLC prévus à cette heure et un costume de manteau de fourrure d'Al Capone en bonus, grâce à l'édition Premium. Toute précommande sera enfin récompensée d'une mission et d'un gangster exclusifs.

Lire aussi : Empire of Sin : l'arrière grand-mère de John Romero sera dans le jeu