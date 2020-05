Empire of Sin : l'arrière grand-mère de John Romero sera dans le jeu

Hier, une partie du monde célébrait la fête des Mères, Paradox Interactive et Romero Games ont profité de l'évènement pour dévoiler une nouvelle vidéo d'Empire of Sin, jeu de stratégie tactique conçu par John Romero (Doom, Quake).

Eh oui, il y a bien un rapport entre Empire of Sin et la fête des Mères, car les studios ont annoncé que l'arrière grand-mère de John Romero en personne sera présente dans le jeu. Comme l'expliquent Brenda et John Romero, Elvira Duarte dirigeait trois maisons closes à Nogales, au Mexique, avant de gagner à la loterie et prendre sa retraite. Dans Empire of Sin, Elvira disposera de la capacité « Souffle du Diable » permettant de souffler de la fumée de cigarette violette sur les ennemis afin de les contrôler et les retourner contre leurs coéquipiers pendant trois tours. Après quoi, l'ennemi meurt (même le tabagisme passif est fatal).

Malheureusement, toujours pas de date de sortie précise en vue, Empire of Sin est attendu en fin d'année 2020 sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch.