Empire of Sin : la date de sortie repoussée, le crime attendra

Empire of Sin est loin d'avoir pour seul atout d'être le nouveau jeu de John Romero, l'emblématique créateur de DOOM, Quake et consorts.

Le jeu de gestion nous proposera de diriger notre propre syndicat du crime dans le Chicago des années 20, d'explorer les quartiers de la ville pour recruter des personnages hauts en couleur, défendre nos intérêts et notre territoire, et surtout bâtir notre empire du crime en mettant en place des montages financiers, des exploitations de commerce, des jeux d'influence et des méthodes d'intimidation, à moins d'en venir jusqu'aux mains dans des combats stratégiques au tour par tour. Le projet est ambitieux, et va malheureusement demander plus de temps que prévu à Romero Games pour être bouclé : d'abord prévu pour le printemps 2020, il est maintenant attendu pour l'automne sur PC, PS4, Xbox One et Switch.

Comme le sait tout bon contrebandier, le brassage d'un bon alcool ne doit pas être précipité, et cela vaut aussi pour le développement de jeux. C'est pourquoi nous avons décidé de reporter la sortie d'Empire of Sin à l'automne 2020. Nous apprécions votre soutien jusqu'à présent, et sommes confiants quant au fait que vous comprendrez pourquoi choisir la qualité plutôt que la rapidité est important. Après tout, chacun sait qu'il faut être à la pointe pour réussir à Chicago.

Après tout, nous n'avions pas eu de grande annonce autour d'Empire of Sin depuis l'été dernier, alors il est peu surprenant de le voir reporté à plus tard en 2020. Les amateurs d'expérience du genre sauront se montrer patients.