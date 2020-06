D'où vient cet engouement pour les jeux rétro ?



Si des titres visuellement impressionnants comme Grand Theft Auto V continuent de bien se porter, il est indéniable que des jeux au budget plus réduit attirent les joueurs, nouveaux et anciens. En réalité, il y a plusieurs facteurs différents à prendre en compte. Les productions rétro comportent rarement la notion de jeu en ligne, le contraire des titres modernes. Pourtant, pour comprendre ce phénomène, il faut commencer par le passé, car l'élément de nostalgie est très important pour expliquer ce succès.

Les consoles de jeux rétro se vendent très bien, car elles répondent à un retour aux sources, à la jeunesse et à l'adolescence. De la même manière que grand-mère aime regarder ses émissions préférées des années 60, les geeks éprouvent un sentiment de nostalgie similaire en jouant à des jeux plus anciens. L'effet de la nostalgie est bien documenté dans presque tous les types de médias, en particulier lorsque nous tenons compte du déclin. Il n'est pas difficile de voir que les joueurs qui grandissent avec des supports tels que les machines d'arcade, Atari, la NES et d'autres systèmes de jeux similaires vont vouloir revivre certains éléments du passé lorsqu'ils étaient jeunes et insouciants.

Pourtant, ce type d'explication psychologique ne suffit pas. Le simple fait de dire « nous aimons les choses de notre enfance » n'est pas une explication adéquate. Sinon, il y aurait beaucoup plus d'adultes qui joueraient avec des figurines et regarderaient les dessins animés du samedi matin. Nous devons également tenir compte des facteurs sociaux.

Un gameplay serré et ciblé





Les jeux les plus récents peuvent être très compliqués. Lorsque vous regardez un jeu comme Fallout 4, certaines choses vous viennent immédiatement à l'esprit. Le jeu est absurdement ouvert et diversifié. De la personnalisation des personnages à l'exploration du monde, il y a tellement de choses à faire pour un joueur. Au démarrage, le jeu peut prendre un temps considérable, car la personnalisation des personnages demande un réel effort, à moins de choisir les paramètres par défaut (et ce n'est pas amusant).

Qu'en est-il des graphismes ?





Difficile de nier que les jeux modernes sont incroyables dans certains cas. Lorsque vous comparez Metal Gear Solid V à Metal Gear pour la NES, vous pouvez mieux vous rendre compte qu'il y a eu une transformation fondamentale qui rend la comparaison presque impossible. L'art, cependant, est très subjectif. Le pixel art stylisé bouleverse le marché de la HD, car si les graphismes peuvent être de très faible résolution, leur intégrité artistique reste très élevée.

Sans les limitations de mémoire des anciennes consoles, les nouveaux jeux rétro peuvent capitaliser sur une nouvelle forme d'art pour s'exprimer et exprimer leur médium. Le fait qu'un sous-ensemble de la communauté des joueurs soit en résonance avec cette nouvelle forme d'art ancienne n'est pas trop surprenant. Hollywood produit de temps en temps des films stylisés en noir et blanc comme Sin City, et ces films reçoivent souvent de bonnes critiques.