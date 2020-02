Epic Games Store : Assassin's Creed Syndicate et Faeria gratuits cette semaine, un jeu d'exploration offert ensuite

Deux jeux il y a deux semaines, deux autres la suivante et encore deux nouveaux pour les sept jours à venir : nous sommes décidément gâtés par l'Epic Games Store en ce moment. Les projets mis en avant sont ici encore bien différents.

D'un côté, nous avons Faeria, le jeu de plateau avec des cartes pensé pour être joué en solo. De l'autre, Assassin's Creed Syndicate, dont la présence a été confirmée dans la semaine, et qui pourra aussi être obtenu gratuitement entre le 20 et le 27 février.

Faeria

Avec son plateau interactif unique, Faeria vous met au défi dans de vraies batailles de cartes stratégiques. Créez votre deck, modelez le champs de bataille, et battez-vous pour la victoire !

Assassin's Creed Syndicate

Incarnez Jacob Frye, un jeune Assassin impétueux et rebelle, et utilisez vos capacités pour aider les laissés-pour-compte dans la marche vers le progrès. Parcourez la ville à l'apogée de la Révolution Industrielle et rencontrez des personnages historiques emblématiques. De Westminster à Whitechapel, croisez Darwin, Dickens, la reine Victoria, et bien d'autres. En tant que dirigeant d'un gang, fortifiez votre repère et ralliez les membres des gangs rivaux à votre cause afin de reprendre la capitale des mains des Templiers.