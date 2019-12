Epic Games Store : bons d'achat, optimisation de la boutique et bibliothèque retravaillée avec une mise à jour du portail

L'Epic Games Store souffle ce mois-ci sa première bougie, et il va la fêter dignement avec des jeux offerts pendant douze jours, à compter de ce soir.

Avant les fêtes, la boutique en profite aussi pour se faire un nouveau petit lifting, sur le fond comme sur la forme, avec des améliorations sur plusieurs points. Il est désormais possible d'utiliser des bons d'achat lors des paiements, la navigation a été optimisée pour rendre l'affichage des pages plus rapide, et la vue en grille de la bibliothèque a été retravaillée. Pour 2020, et comme cela avait déjà été annoncé, Epic Games veut ajouter une wishlist ainsi que des avis de la presse directement sur les pages des produits, preuve que l'EGS n'a pas fini de se perfectionner.

À l'occasion d'évènements spéciaux, vous trouverez désormais des bons dans la boutique. Ouvrez l'œil pour pouvoir en profiter, et économisez 10 € sur vos futurs achats. Vous avez peut-être eu un avant-goût avec l'évènement de reconnaissance des créateurs, mais d'autres nouveautés sont en approche, avec un programme palpitant pour les fêtes, dont 12 jours de jeux gratuits à partir du 19 décembre. Vue en grille et améliorations de la bibliothèque

La vue en grille de la bibliothèque a été revue afin de proposer un aperçu plus dense, vous permettant ainsi de visualiser davantage de vos jeux. La vue en liste affiche désormais plus clairement le temps de jeu et l'espace disque occupé, et nous avons optimisé le chargement des miniatures et images des jeux pour un rendu plus rapide de la bibliothèque. Optimisation de la boutique

Nous avons revu la boutique pour lui apporter diverses optimisations de performances : la boutique met désormais moins de temps à charger, et vous pourrez donc plus rapidement acheter ou obtenir vos jeux, puis vous plonger dedans. Le graphique ci-dessous représente les cas spécifiques pour lesquels les performances globales ont connu une amélioration suite à la mise à jour. Développement en cours Avis

Nous avons terminé le développement et l'intégration préalables à l'ajout d'avis sur les pages des produits. Nous testons actuellement cette fonctionnalité, et vous tiendrons au courant de sa mise en ligne. Liste de souhaits

Nous travaillons actuellement sur l'ajout d'une liste de souhaits à notre boutique. Vous pourrez ajouter n'importe quel article de la boutique à votre liste, et vous serez ainsi tenus informés de toute promotion concernant cet article. Nous vous avions déjà indiqué que cette fonctionnalité était en cours de développement, mais cela représente plus de travail que prévu. Nous vous tiendrons au courant de l'avancée de la liste de souhaits.