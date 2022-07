Epic Games Store : Killing Floor 2 et Ancient Enemy gratuits cette semaine, le remake d'un classique des jeux de plateformes offert ensuite

Et une semaine de plus où nous allons pouvoir remplir notre ludothèque Epic Games Store gratuitement ! La boutique nous permet en effet de déverrouiller jusqu'à jeudi prochain et conserver gratuitement le FPS en multijoueur coopératif avec des zombies Killing Floor 2, déjà offert il y a 2 ans, et le RPG avec des cartes Ancient Enemy.

Pour les résumés officiels et liens de téléchargement, ça se passe ci-dessous.

Killing Floor 2 Dans Killing Floor 2, les joueurs découvrent une Europe continentale ravagée par une épidémie irrépressible de clones horribles et mortels, les Zeds, créés suite à des expérimentations ratées menées par des rebelles au sein de Horzine Corporation. Jouez en coopération à 6 joueurs et à 12 joueurs incarnant humains et Zeds tour à tour. Que le massacre commence ! Ancient Enemy Ancient Enemy est un jeu de cartes RPG stratégique dans lequel vous devez résoudre des énigmes complexes et prendre des décisions tactiques face à des ennemis dénaturés. Affrontez des hordes d'ennemis mortels dont les mondes ont déjà été conquis par le mal. La survie n'est pas votre seul objectif. Vous devez user de vos pouvoirs pour vaincre le mal et affronter votre ennemi juré dans un dernier duel ! Voyagez dans des terres désolées avec plusieurs dizaines de niveaux d'ambiance, puisez le pouvoir de la Terre et luttez pour sauver l'âme du monde lui-même. Mettez vos compétences à l'épreuve face à une multitude d'ennemis au cours de combats au tour par tour uniques qui s'inspirent du solitaire !

La semaine prochaine, un seul jeu sera offert, mais cela restera un beau cadeau, car il s'agira de Wonder Boy: The Dragon's Trap, le remake de Wonder Boy III paru en 2017.