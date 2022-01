Epic Games Store : Relicta gratuit cette semaine, une ancienne exclusivité Switch offerte ensuite

Après nous avoir offert un jeu déjà proposé gratuitement en 2021, l'Epic Games Store revient à de l'inédit. C'est le jeu d'énigmes à la première personne Relicta que nous sommes invités à ajouter à notre ludothèque jusqu'au 27 janvier 2022. Si vous aimez les mondes de science-fiction et les casse-têtes basés sur la physique, il y a sûrement de quoi se faire plaisir.

Le résumé officiel et le lien de téléchargement sont visibles ci-dessous.

Relicta

Relicta est un jeu d'énigmes basées sur la physique. En vue à la première personne, vous devez combiner magnétisme et gravité pour que les secrets de la Base Chandra vous soient révélés. Seule dans les profondeurs de la lune, votre esprit scientifique est la seule chose qui va pouvoir garder votre fille en vie…

Incarnez une scientifique coincée sur une base lunaire sinistre et abandonnée. Traversez d'énigmatiques cratères terraformés en soumettant la gravité et le magnétisme à votre volonté afin de résoudre des puzzles physiques. Allez-vous foncer tête baissée à l'abri ou prendrez-vous le temps de récolter des indices et mettre en lumière les complots de la politique orbitale du 22e siècle ? Enterré dans les ténèbres éternelles des cratères lunaires, un secret va pouvoir sauver la vie de votre fille... ou changer le destin de l'humanité à tout jamais. Êtes-vous prêt à affronter les ultimes conséquences de vos recherches ?