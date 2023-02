Epic Games Store : Warpips gratuit cette semaine, un jeu de drones futuriste offert ensuite

L'Epic Games Store a réduit la voilure en ce moment, en n'offrant qu'un seul jeu gratuit par semaine. Nous n'allons pas nous en plaindre et pouvons d'ailleurs récupérer un nouveau cadeau jusqu'au jeudi 23 février 2023 : Warpips, un jeu de stratégie qui se décrit lui-même comme un mélange de Command & Conquer et Nexus Wars.

Son résumé officiel et son lien de téléchargement sont disponibles ci-dessous.

Warpips

Warpips pourrait être l'enfant caché, né de l'alliance entre Command & Conquer et Nexus Wars, nourri au napalm et aux chars. Mettez la machine de guerre en route et observez le chaos du champ de bataille provoqué par des explosions aux mécaniques basées sur la physique. Constituez votre armée depuis plusieurs corps d'infanterie : au sol, motorisée et aéroportée. Déployez des troupes, ordonnez des frappes aériennes et lancez des missiles - le tout sans cette fichue micro-gestion.