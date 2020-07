EXOMECHA : un FPS en free-to-play avec des mechas annoncé sur Xbox Series X, Xbox One et PC

Avant même le Xbox Games Showcase, une présentation menée par Geoff Keighley nous a permis de découvrir quelques nouveautés en apéritif. Parmi elles, EXOMECHA, un projet par le jeune studio étasunien TwistedRed, fondé en 2019, et qui nous propose ici sa première création.

Il s'agira d'un FPS immersif avec des batailles en équipe à grandes échelles, aussi bien dans un mode Battle Royale unique que dans un mode basé sur les objectifs. Il nous fera visiter la planète vierge d'OMECHA et ses environnements exotiques, qui ne va pas rester inoccupée bien longtemps, alors que nos combattants armés de gadgets en tout genre vont s'y affronter à côté d'immenses mechas.

EXOMECHA est annoncé sur Xbox Series X, Xbox One et PC à une date inconnue, mais vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire pour la bêta via le site officiel.