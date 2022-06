F1 22 : petit tour à Silverstone dans une nouvelle vidéo

F1 22 est déjà disponible pour les possesseurs de l'édition Champions, les autres joueurs devront attendre le 1er juillet prochain pour découvrir le jeu de course de Codemasters et EA Games, mais tout le monde sera là pour prendre le départ du Grand Prix de Silverstone ce week-end.

Et justement, les studios nous emmènent en Angleterre pour découvrir ce circuit, à bord de la McLaren de Lando Norris, pilote britannique. Les amateurs de Formule 1 connaissent déjà bien ce tracé de 5,89 km avec ses nombreuses opportunités de dépassement tout au long des deux zones DRS et des 18 virages, à condition d'éviter tout contact avec ses adversaires. Les monoplaces roulent en moyenne à 243,49 km/h, la moindre erreur et c'est l'accident, Max Verstappen en a fait les frais la saison dernière face à Lewis Hamilton. Heureusement ici, le Lando virtuel s'en sort comme un chef.

F1 22 est pour rappel disponible sur PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One et Xbox Series X|S, vous pouvez acheter le jeu via notre guide d'achat.

