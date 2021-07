Facebook déprécie son API propriétaire au profit d'OpenXR pour simplifier les développements et les rendre moins coûteux

L'API OpenXR continue son petit bonhomme de chemin vers la simplification du développement des applications de réalité mixte. Pour rappel, il s'agit d'une interface de programmation applicative et hardware universelle incluant des standards et protocoles visant à intégrer et développer plus facilement les applications de réalité virtuelle et augmentée. Développée par le consortium Khronos Group, elle a été annoncée lors de la Game Developper Conference en février 2017 et est utilisée depuis juillet 2019.

Une API énumère un ensemble d’opérations que les développeurs peuvent utiliser, ainsi qu’une description de la finalité de chacune d'elles. Nul besoin de savoir en détail comment telle ou telle fenêtre d'application s'ouvre ou encore comment celle-ci sauvegarde des informations en mémoire, nous savons uniquement que des fonctions existent pour ce faire.

L'analogie pourrait être la suivante. Nous nous retrouvons devant un menu au restaurant. Nous commandons certains plats, mais nous ne savons pas comment ils sont préparés, ni avec quels ingrédients. Nous n'avons en réalité pas vraiment besoin de le savoir. Nous commandons nos plats un point c'est tout. La carte du restaurant est donc notre interface de programmation.

Dans le monde de la réalité mixte, il existe de nombreuses API permettant aux développeurs de manipuler et créer des applications, mais aussi le matériel, comme un casque et ses contrôleurs. Nous retrouvons par exemple OSVR, UnityXR ou encore OpenVR, développé par Valve à destination de la plateforme SteamVR. Cette dernière a cependant récemment choisi de passer d'OpenVR (tout en continuant son support) au profit du nouveau standard OpenXR. Ce dernier a pour but d'uniformiser les développements sur une grande variété d'appareils. Le standard, qui se veut multiplateforme, est supporté et utilisé aujourd'hui sur un large panel de moteurs de développement de jeux vidéo tels qu'Unity, Blender ou encore l'Unreal Engine, et est compatible avec la majorité des casques du marché. Microsoft Flight Simulator 2020 figure parmi les premiers titres compatibles OpenXR.

Facebook, qui a largement contribué au développement d'OpenXR, se lance dans les pas de SteamVR, en annonçant déprécier son API propriétaire Oculus Mobile et PC, au profit d'OpenXR. Il assure développer dès à présent son écosystème sur ce standard. Les nouvelles fonctionnalités de la V31 seront développées sur ce socle comme l'API Passthrough. Les développements resteront pris en charge jusqu'en août 2022 et les anciennes applications continueront d'être supportées. Cependant, passé ce délai et sauf dérogation, Facebook ne donnera plus accès à sa propre API pour les nouveaux développements. Il invite donc les développeurs à passer sur le standard commun tout en les accompagnant lors de cette transition.

C'est une bonne nouvelle pour tout le monde. Ce standard est aujourd'hui adopté par un grand nombre d'acteurs et d'entreprises de la tech. C'est un message fort pour les développeurs. Une API commune et multiplateforme simplifie les développements et les rend moins coûteux. C'est une aubaine pour les studios indépendants qui souhaiteraient se lancer à la conquête des différentes plateformes et supports sans trop de difficulté. La plupart des moteurs de jeux supportent OpenXR, de quoi facilité son adoption. Ainsi il est possible de ne développer qu'une seule version d'un logiciel s'exécutant sur un large panel d'appareil, à l'inverse de ce que nous voyons aujourd'hui avec la parution en plusieurs temps d'applications sur les stores Oculus Quest/Rift et SteamVR.

C'est aussi un pas pour le consommateur qui se verra offrir un catalogue de contenus plus large avec des stores plus fournis, des mises à jour plus rapides et des prix plus maîtrisés. Mais surtout pour la réalité mixte en générale et son adoption par le grand public.

Pour se lancer dans le développement avec OpenXR, vous pouvez consulter les documentations à destination de la plateforme Oculus Mobile et Oculus PC et rejoindre le forum de développement OpenXR.