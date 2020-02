Fairy Tail : la date de sortie repoussée, son producteur en donne les raisons

Décidément, ce début d'année 2020 est placé sous le signe des reports de jeu. Cette fois, il ne s'agit pas d'un blockbuster, mais du JRPG Fairy Tail de Gust, dont le lancement était jusqu'alors prévu pour le 19 mars sur PS4, Switch et PC. Vous l'aurez compris, ce ne sera malheureusement pas le cas.

C'est par l'intermédiaire d'un communiqué de presse que la nouvelle est tombée, Fairy Tail sortira désormais le 25 juin 2020. Son producteur Keisuke Kikuchi en explique les raisons, qui sont assez classiques, à savoir une envie de Gust d'améliorer le gameplay et de perfectionner le jeu dans son ensemble.

Je suis sincèrement désolé pour le report de Fairy Tail, ainsi que pour le désagrément causé à nos fans, à nos partenaires et à tous les gens investis dans le projet qui n'ont qu'une hâte ; celle de voir le jeu fini. Permettez-nous s'il vous plait de prendre un peu plus de temps pour perfectionner le jeu et assurer la meilleure qualité possible, afin que l'on puisse offrir une véritable expérience immersive aux fans. Nous allons travailler très dur pour améliorer les effets magiques, les effets des cinématiques, améliorer les balances et plus encore ! Nous parlerons de toutes les améliorations en détail dans les prochains mois. Ce report nous permettra de nous assurer de vous proposer un jeu encore plus satisfaisant. Merci pour votre compréhension !