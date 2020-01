Fairy Tail : un spot TV diffusé dans l'Archipel pour bien commencer l'année

La fin d'année 2019 a vu l'annonce d'un RPG Fairy Tail, qui a eu de multiples occasions de se montrer. Dernièrement, trois personnages supplémentaires avaient été confirmés jouables et imagés, à savoir Jellal, Laxus et Mirajane. Mieux encore, le mangaka Hiro Mashima a réalisé la jaquette qui trônera dans les rayons de l'Est, et sans doute aussi par chez nous.

Pour se remettre en jambe et bien attaquer 2020, Koei Tecmo a mis en ligne une publicité inédite, servant à être diffusée sur les écrans de TV japonais et ainsi assurer la promotion du jeu de Gust. Bon, rien de bien nouveau à se mettre sous la dent si ce n'est voir Erza mettre une gifle à Jellal et Ultia se servir de sa magie. Du reste, nous retrouvons tout un tas de visages familiers et quelques plans notamment issus de l'arc des Grands Jeux Magiques.

La date de sortie de Fairy Tail est pour rappel fixée au 19 mars 2020 sur PS4, Switch et PC.