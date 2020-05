Fallout 76 : la mise à jour 19 et ses 10 Go disponible, avec des alliés personnalisables et de nouveaux défis

Bethesda Softworks nous a prévenus, du lourd nous attend dans Fallout 76 d'ici la fin de l'année 2020, et même au-delà si tout se passe bien. En attendant l'arrivée du système de Saisons, le jeu a droit à une nouvelle mise à jour majeure apportant nouveautés et correctifs.

Grâce au patch 19, passant le titre en version 1.3.1.26, vous pourrez personnaliser vos alliés, participer à la chasse aux taupes et à la Parade de Fasnacht, profiter de nouveaux défis en Nuclear Winter, ou encore appliquer une skin à votre sac à dos. Pour la version courte du changelog, c'est ci-dessous, pour la version longue, rendez-vous en page suivante.

Fallout 76 19,99 € sur Amazon* * Prix initial de vente : 19,99€.

Chasse au chasseur de trésors : Les taupes minières ont découvert des trésors dans la Cendrière ! À partir du 21 mai, traquez-les pour récupérer leur butin pendant un nouvel évènement à durée limitée.

Parade de Fasnacht : Suite à vos demandes, cet évènement saisonnier revient pour toute une semaine à compter du 25 mai, et il y aura plein de nouveaux masques de Fasnacht à acquérir.

Mise à jour des noms automatiques d'objets : Nous avons amélioré la façon dont vos armes et armures sont automatiquement nommées lorsque vous leur appliquez de nouvelles modifications et apparences.

Mise à jour des sac à dos : Vous pouvez désormais appliquer une apparence aux petits sacs à dos pour modifier leur look en toute simplicité !

(NW) Défis à durée limitée : Terminez des défis à durée limitée dans Nuclear Winter du 19 mai au 11 juin pour débloquer de nouveaux éléments cosmétiques.

La mise à jour 19 de Fallout 76 pèse 4,10 Go sur PC via Bethesda.net, 5,9 Go via Steam, 8,6 Go sur PS4 et 10,7 Go sur Xbox One.