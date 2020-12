Fallout 76 : la Saison 3 disponible avec une mise à jour, les premières nouveautés de 2021 détaillées

Les joueurs de Fallout 76 ont déjà fort à faire en ce moment avec l'extension Aube d'Acier. Mais dans la continuité des initiatives lancées plus tôt cette année, Bethesda Game Studios vient de lancer une Saison 3 pour débloquer du contenu évènementiel en avançant dans notre partie. Elle s'appelle Scribe d'Avalon, et est dès à présent accessible avec la mise à jour 1.5.1.3, lourde de 5 à 11,9 Go suivant les plateformes.

Elle amène aussi quelques correctifs détaillés ci-dessous, et prépare le retour de l'évènement Calciné des Fêtes.



LA SAISON 3 DE FALLOUT 76 A COMMENCÉ !

Nous lançons aujourd'hui la Saison 3 de Fallout 76, avec le tableau de S.C.O.R.E. Scribe d'Avalon sur lequel vous rejoindrez l'historienne intrépide K.D. Inkwell dans ses voyages dans le temps pour enquêter sur les mystères d'une ancienne civilisation.

Le nouveau tableau de S.C.O.R.E. offre 100 rangs à atteindre en trouvant et en protégeant la technologie d'Avalon aux côtés de K.D. Inkwell dans les mois à venir.



Comme toujours, nous avons ajouté une montagne de récompenses que vous débloquerez au fur et à mesure du classement, notamment des peintures pour armures assistées, des apparences d'armes, des tenues, des éléments cosmétiques, des objets de C.A.M.P, des monnaies du jeu, des consommables, des packs de cartes d’aptitude et plus encore.



Cette Saison, nous avons aussi implémenté de nouveaux types de récompenses de rang qui sont disponibles pour la première fois, comme les alliés mineurs, les accessoires de sac à dos, les chewing-gums parfaitement conservés, le vieux sac de frappe et les pièces d'aptitude.

Nous avons procédé à quelques ajustements qu’il faudra peut-être garder en tête lorsque vous plongerez dans cette Saison 3 :

Pour la toute première fois, nous avons ajouté plusieurs récompenses bonus au tableau de S.C.O.R.E. que les membres Fallout 1st pourront obtenir à certains paliers, en plus des récompenses standard.



Nous avons aussi ajouté de nouveaux défis quotidiens et hebdomadaires aux rotations. Parmi eux, des défis sur le thème des abris et d'autres visant à affronter différents types d'ennemis comme les Aigles sanglants ou les adorateurs de l'homme-phalène.



Enfin, la récompense Banc de musculation de la Saison dernière est disponible à l'achat chez les marchands de lingots d’or pour que les joueurs qui l'ont raté aient une autre chance de le débloquer.

POINTS FORTS DES RÉCOMPENSES DE LA SAISON 3

La Saison 3 apporte une large sélection de récompenses à accumuler au fil des rangs. Elle offre des objets cosmétiques comme les peintures pour armure assistée de la Guilde des Antiquités et Vertigarde, un lot d'objets aux couleurs de K.D. Inkwell et des apparences d'arme ainsi que des objets pour votre C.A.M.P. comme le poste de Collectron doré et le distributeur Red Rocket. Comme nous le mentionnions ci-dessus, nous ajoutons aussi des objets qui apparaissent pour la première fois comme récompenses de rang :

Alliés mineurs : Vous pourrez débloquer deux nouveaux Alliés mineurs au cours de cette Saison. Ils vous offrent des bénéfices uniques comme de la santé ou une réduction de la faim au lieu de vous envoyer remplir des quêtes quotidiennes.

Yasmin Chowdhury – Yasmin est une marchande et un chef qui remplit votre jauge de faim et de soif une fois toutes les 24 heures. Elle vous vendra aussi des recettes de cuisine inhabituelles, et parfois rares.



Solomon Hardy – Solomon gère principalement vos réserves médicales. Il pourra aussi soigner vos PV, Rads et maladies en échange de capsules.

Accessoires de sac à dos – Donnez plus de personnalité à votre sac à dos en y ajoutant des accessoires cosmétiques à un établi d'armure.

Vieux sac de frappe – Continuez votre entraînement dans votre C.A.M.P. avec le vieux sac de frappe qui augmente temporairement votre Agilité.

Chewing-gum parfait – Mâcher du chewing-gum parfaitement conservé remplira votre jauge de faim et de soif et éliminera votre besoin de boire ou de manger pour une heure.

Pièces d'aptitude – Améliorez vos aptitudes légendaires plus rapidement en vous remplissant les poches de pièces d'aptitude.

OBJETS

Objets Réacteur d'abri : Nous avons ajouté quelques objets au lot d'objets de C.A.M.P. Réacteur d'abri qui se débloque après avoir terminé la quête Extension de maison, y compris une version Fondations du sol de réacteur d'abri, un nouveau mur avec porte et une porte à thème d'abri pour aller avec.

CORRECTIFS

ART ET GRAPHISMES

Armure assistée : La lampe frontale du casque de l'armure assistée Démon bleu illumine désormais dans la bonne direction en vue à la troisième personne.

Dessous d'armure : L'uniforme d'infanterie camouflage de la Confrérie de l'Acier n'apparaît plus à travers les tenues équipées.

C.A.M.P. ET ATELIERS

Convertisseur de munitions : Le carburant de lance-flammes peut désormais être vendu avec l'option Vendre x100, et les clous de rail peuvent être achetés avec l'option Acheter x100.

Défenses : La porte de campement est désormais centrée entre les poteaux.

Défenses : Les palissades de campement peuvent désormais s'accrocher à la gauche de la porte de campement.

Faille : Résolution d’une faille dans le budget du C.A.M.P. liée aux chaises de jardin.

Machine à bruit flippante : La machine à bruit flippante peut désormais être placée en même temps que la machine à fumée.

Passerelle d'abri : Les sections droites de passerelle d'abri peuvent désormais s'accrocher correctement aux sections d'angle.

DÉFIS

Combat : Tuer la Reine sulfurie compte désormais dans la progression du défi de combat Tuer différents types d'ennemis coriaces.

Combat : Tuer le monstre de Flatwoods compte désormais dans la progression du défi de combat Tuer différentes créatures humanoïdes.

Combat : Tuer une petite grenouille compte désormais dans la progression du défi de combat Tuer différentes bestioles.

Combat : Tuer un bernard-l'ermite compte désormais dans la progression du défi de combat Détruire différents arthropodes.

Combat : Tuer des fangeux et des rôdeurs des brumes compte désormais dans la progression du défi de combat Tuer différentes créatures aquatiques ou semi-aquatiques.

Combat : Tuer des grillons des cavernes compte désormais dans la progression du défi de combat Tuer différents types d'insectes.

Défi quotidien : Résolution d’un problème qui faisait que certaines holobandes n’étaient pas prises en compte dans la progression du défi quotidien Écouter une holobande.

Monde : Le défi Monde Découvrir le C.A.M.P. du superviseur affiche désormais l'icône de récompense correcte dans le menu des défis.

OBJETS

Armure : Les apparences d'armure Vipère Rouge peuvent désormais être ajoutées aux favoris pour être utilisées dans les matchs Nuclear Winter.

Couvre-chefs : Les apparences Vipère Rouge et Camouflage peuvent désormais être appliquées au masque d'éclaireur urbain.

Plans : Correction d'un problème suite auquel le plan du sac de couchage Caniche ne tombait pas parmi les récompenses des opérations quotidiennes pour les personnages de niveau 50+.

PERFORMANCE ET STABILITÉ

Stabilité du client : Correction d’un plantage du client PC qui pouvait survenir lors d'un combat contre des calcinés dans la Forêt.

Stabilité du client : Correction d’un plantage du client PlayStation 4 qui pouvait survenir en sortant de l'abri Atrium d'un autre joueur.

Stabilité du client : Correction d’un plantage du client Xbox One qui pouvait survenir en entrant dans la réserve de Fondation pendant la quête Exigences de ravitaillement.

Performance : Correction d’un problème qui pouvait occasionner un tressautement du client pendant le jeu.

QUÊTES ET ÉVÈNEMENTS

Droits de propriété : Sheena n'apparaît plus dans un mur lors de l'objectif Parlez à Sheena.

ABRIS

Construction : Les sols et autres objets peuvent désormais être construits au point d'apparition dans les abris, sauf les objets tels que les pièges ou les plaques de pression.

Décorations au sol : Les plantes en pot peuvent désormais être construites plus facilement près des plafonds d'abris et ne se placent plus hors de la zone de jeu.

Entrées : Correction d'un problème suite auquel les entrées d'abris larges ne pouvaient pas être placées près de l'eau.

Entrées : Les objets construits sur les entrées d'abris larges n'apparaissent plus au travers des poutres métalliques préexistantes.

Objets programmables : Les boîtes lumineuses, les interrupteurs, les lumières multicolores et d'autres objets pouvant être programmés conservent désormais leurs réglages entre les sessions de jeu.

Décorations murales : Résolution d’un problème qui faisait que le Mangeotron apparaissait à travers le sol lorsqu'il était construit à l'intérieur d'un hall d'abri fortifié

Papiers peints : Seuls les papiers peints possédés par le joueur peuvent être placés dans les abris.

Câbles : Les câbles attachés entre les générateurs et certains objets électriques comme les douches de décontamination persistent après être sorti puis rentré dans un abri.

SON

Postes de Collectron : Ajout d'effets sonores qui se lancent à l'ouverture et à la fermeture du conteneur attaché aux postes de Collectron.

INTERFACE UTILISATEUR

Boutique atomique : Correction d'un problème qui pouvait empêcher la navigation dans la boutique atomique après avoir acheté un lot.

Menu Aide : Ajout des informations sur les abris au menu d'aide de Fallout 76.

Inventaire : Ouvrir un cadeau des fêtes ne provoque plus la remontée automatique d'un rang de la sélection du joueur dans le menu Soins.

Tableau de S.C.O.R.E. : Acheter rapidement plusieurs montées en rang ne provoque plus l'arrêt du fonctionnement du bouton Monter en rang.

LE RETOUR DES CALCINÉS DES FÊTES !

Les jours deviennent plus froids et la cheminée de votre C.A.M.P. semble vous appeler. Mais vous n'avez pas le temps de vous installer sur le canapé avec un chocolat chaud, là dehors il y a des cadeaux pour vous ! Certains calcinés se préparent à enfiler leurs tenues de fêtes et ils emballent des cadeaux en préparation de l'évènement Calcinés des fêtes qui commencera la semaine prochaine.

Dès jeudi, restez à l'écoute de sons de clochettes et surveillez l'horizon pour apercevoir des calcinés en habits de fêtes. Chaque calciné des fêtes abattu vous donnera un cadeau à déballer pour obtenir des douceurs à déposer dans vos petits souliers ainsi qu'une chance de remporter des plans rares. Nous avons ajouté de nouvelles récompenses cette année, ce qui vous fait une raison de plus de partir en chasse. Vous pouvez aussi acheter du papier cadeau avec vos capsules auprès des marchandes des Appalaches pour fabriquer vos propres cadeaux des fêtes et obtenir encore plus de butin. Voici les dates et horaires de début et de fin de l'évènement :

DÉTAILS DE L'ÉVÈNEMENT CALCINÉS DES FÊTES

Début : 17 décembre à 18 h (heure de Paris)

Fin : 4 janvier à 18 h (heure de Paris)

DIFFUSION CARITATIVE POUR TOYS FOR TOTS

Le jeudi 17 décembre, nous organisons une diffusion caritative pour Toys for Tots ! La diffusion commencera à 19 h et se poursuivra jusqu'à 22 h 30 (heure de Paris), avec une sélection de jeux Bethesda, mais Fallout 76 disposera de son propre segment d'une heure à partir de 20 h. Rejoignez Pete Hines, Jessica Fisnter et Devann McCarthy pendant qu'ils boivent du Nukabomb, utilisent de nouveaux personnages et font la course pour revenir à l'abri 76. Au cours de la diffusion, vos dons à Toys for Tots pourront influencer la course en forçant les invités à arrêter ce qu'ils font pour effectuer une activité comme éclater des ballons ou même boire un autre verre de Nukabomb.

Venez vous amuser en vous connectant à Twitch.tv/Bethesda à 20 h le 17 décembre pour suivre la course en direct et nous aider à faire de cette saison des fêtes un meilleur moment pour les enfants.