Farming Simulator 22 détaille son éditeur de personnage

GIANTS Software sortira en novembre prochain Farming Simulator 22, nouvel opus de sa franchise de jeux de gestion et de simulation agricole, qui proposera de gérer ses cultures et ses élevages avec un tas d'engins sous licence officielle. Mais les joueurs pourront également créer leur personnage et le personnaliser de la tête aux pieds.

Les développeurs détaillent aujourd'hui l'éditeur de personnage de Farming Simulator 22, et rappellent au passage que le jeu sera jouable en cross-play, pour qu'un maximum de monde puisse voir votre création.

Les dernières tendances à la mode : bottes, barbes et vêtements de marque Les joueurs ont la possibilité de choisir entre un modèle de personnage féminin ou masculin, sa coupe de cheveux, sa pilosité faciale (barbe, moustache...), mais également ses vêtements, dont des tenues complètes issues des plus grandes marques de l'univers agricole. Avec les casques, gants et lunettes, il existe également un large éventail d'accessoires pour les accompagner. Les fermiers peuvent porter leurs marques préférées En plus des options vestimentaires génériques, les fermiers peuvent également choisir parmi des vêtements de marque, tels que Case IH, CLAAS, Fendt, Massey Ferguson, Valtra et bien plus encore. Grâce à ELTEN, spécialisé dans les chaussures de sécurité et Engelbert Strauss, fabricant de vêtements professionnels de haute qualité, leur sécurité est également garantie. Plus de personnalisations pour votre ferme La personnalisation de votre expérience agricole ne s'arrête pas à votre personnage. Avec le nouveau mode de construction, les joueurs peuvent également individualiser leur terre. Bâtiments, usines de production, silos, salles des machines et enclos animaliers, ces structures offrent une nouvelle dimension aux opérations agricoles. Les outils d'aménagement paysager ont été retravaillés et améliorés pour leur permettre de sculpter et modifier l'environnement.

La date de sortie de Farming Simulator 22 est pour rappel fixée au 22 novembre 2021 sur PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S, PS4, Xbox One et Google Stadia, avec des bonus de précommande pour tout le monde et une amusante édition collector, que vous pouvez réserver contre 69,99 € sur Amazon.