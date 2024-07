Fatal Fury: City of the Wolves, un criminel à l'apparence modernisée vient mettre le feu aux rues de South Town

Les annonces de SNK ont été nombreuses le week-end dernier durant l'EVO 2024, avec notamment la diffusion d'une bande-annonce pour un personnage jouable de Fatal Fury: City of the Wolves. Bonne nouvelle si vous attendez impatiemment ce futur jeu de combat, ce n'est pas fini puisqu'une nouvelle vidéo vient introduire un combattant de plus au roster. Après le policier membre du SWAT à South Town qu'est Kevin Rian, c'est un profil situé bien à l'opposé dont nous découvrons les offensives enflammées. En effet, l'heureux élu n'est autre que Billy Kane, criminel local qui n'est pas forcément reconnaissable au premier coup d'œil.

Bande-annonce en japonais

Son design a été bien modifié, à commencer par la disparition de son bandana qu'il avait encore dans The King of Fighters XV. Il conserve en revanche ses offensives faisant usage d'un santetsukon et du style bō-jutsu. Et c'est évidemment sur Terry qu'il va passer ici passer ses nerfs.

BILLY KANE (Masaki Masaki en japonais, Chris Sharpes en anglais) En tant que bras droit fidèle du tristement célèbre Geese Howard, Billy a pris les rênes de la Howard Connection après le décès de son défunt mentor. Bien qu'il soit désormais à la tête du syndicat, il est consumé par le défi de guider sa famille endeuillée d'associés vers une nouvelle ère. Une chose reste certaine au milieu de l'obscurité et de la tourmente : Billy nourrit une profonde rancune envers Terry Bogard, l'homme responsable de la mort de son maître.

Bande-annonce en anglais

Fatal Fury: City of the Wolves sortira en début d'année prochaine sur PS5, PS4, Xbox Series X|S et PC (Steam, Epic Games Store). The King of Fighters XV en Omega Edition est lui toujours en vente sur Amazon au prix de 40,85 €.