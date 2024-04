Final Fantasy VII Rebirth : une annonce qui fait mal

Square Enix a lancé il y a un mois et demi maintenant Final Fantasy VII Rebirth, suite de Final Fantasy VII Remake et deuxième volet d'une trilogie revisitant le jeu de rôle culte de la PlayStation. Alors que le studio japonais avait fanfaronné à juste titre en annonçant 3,5 millions de copies vendues pour FF7 Remake une semaine après son lancement, Square Enix reste muet concernant les ventes de ce second volet.

L'analyste Daniel Ahmad a cependant affirmé sur X (ex-Twitter) que Final Fantasy VII Rebirth est « sous-performant en termes de ventes », précisant ensuite que les chiffres sont deux fois moins bons que ceux de FF7 Remake sur le même laps de temps. C'est sans doute pour cela que Square Enix ne s'est pas exprimé pour l'instant, même s'il devrait évoquer les ventes de FF7 Rebirth lors de son prochain bilan financier.

Il est également bon de noter que les deux jeux sortent dans des contextes très différents. Final Fantasy VII Remake a été lancé pendant le confinement international en 2020 sur PlayStation 4 (110 millions de consoles vendues à l'époque), tandis que sa suite débarque uniquement sur PS5 (54,8 millions de consoles vendues) en pleine période de crise financière, où lâcher 79,99 € pour un jeu vidéo est une décision qui ne se prend pas à la légère pour les ménages. Le prix a d'ailleurs déjà baissé, vous pouvez acheter Final Fantasy VII Rebirth à partir de 49,99 € sur Amazon, Cdiscount et Fnac.

