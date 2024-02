Final Fantasy VII Rebirth : ultime bande-annonce totalement folle et gameplay merveilleux dans un State of Play dédié

En amont du State of Play de ce mercredi soir, nous avions eu droit à des fuites qui se sont toutes avérées. Pour autant, la présence de Final Fantasy VII Rebirth n'a clairement pas été ce à quoi nous pensions. En effet, à un mois de son lancement, nous pouvions nous attendre à une nouvelle bande-annonce pour bien nous chauffer, faisant suite à celle faisait la part belle à Sephiroth et à nos protagonistes plus tôt cette année, et à celle des Game Awards qui avait introduit le thème principal du jeu. Sauf qu'au final, c'est un simple message de la directrice du portfolio et des relations globales avec les éditeurs tiers Shawne Benson qui est venu conclure la présentation.

Cette dernière a bien parlé de FFVII Rebirth, mais simplement pour nous donner rendez-vous la semaine prochaine, le mardi 6 février pour un aperçu approfondi du jeu de Square Enix avec des détails de gameplay inédits et des annonces excitantes que nous ne voudrons pas manquer. Est-ce que l'annonce d'une démo est à l'horizon ? Vous pourrez suivre le tout depuis cet article, auquel nous rajouterons le flux vidéo une fois disponible.

Mise à jour : à en croire PlayStation Game Size, une démo pourrait être annoncée à cette occasion, avec comme récompense le « Kupo Charm - Survival Set » pour la version commerciale. Il ne serait pas étonnant qu'il s'agisse des deux sections de jeu auxquelles nous avons joué en septembre (lire notre preview), déjà présentes sur plusieurs salons.

Mise à jour (06/02/24) : une boulette de Sony a d'ores et déjà confirmé que la démo de FFVII Rebirth sera disponible, sans doute dès la fin du State of Play. Sa bande-annonce partagée par Wario64 indique qu'il s'agira plus ou moins des sections évoquées plus haut. Quant à la présentation, elle sera diffusée à 00h30 en France cette nuit.

Mise à jour (07/02/24) : vous pouvez revoir séparément ci-dessous l'ultime bande-annonce de FFVII Rebirth et la vidéo de gameplay de ce State of Play, mais gare aux spoilers, plus nombreux que jamais ! Quant à la démo officialisée par Tetsuya Nomura, toutes les infos la concernant sont à retrouver dans notre article dédié.

Bande-annonce en français

Bande-annonce en anglais

Bande-annonce en japonais

La date de sortie de Final Fantasy VII Rebirth est fixée au 29 février en exclusivité sur PS5.