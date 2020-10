Final Fantasy VIII Remastered : une version PS4 physique annoncée, le double pack Switch FFVII débarque en Europe

Quand il s'agit de sortir d'anciennes gloires d'antan sur de nouvelles plateformes, Square Enix n'est jamais le dernier. Nous avons ainsi pu profiter ces dernières années de Final Fantasy VII sur tout un tas de supports, dont la Switch, et avons eu droit l'an dernier à Final Fantasy VIII Remastered. Problème, il fallait passer par la case du dématérialisé pour y jouer, au grand dam des amateurs de belles boîtes. Du moins, en Occident, puisque l'Asie a eu droit à un Twin Pack sur la belle de Nintendo. Bonne nouvelle, il va débarquer en Europe et ne sera pas seul !

Square Enix termine bien la semaine en annonçant donc la venue du double pack réunissant Final Fantasy VII et VIII Remastered sur Switch et une édition physique standard du huitième épisode remastérisé sur PS4. Leur sortie est prévue le 4 décembre 2020 et vous pouvez d'ores et déjà les précommander sur la boutique en ligne de l'éditeur, respectivement aux prix de 39,99 € pour le Twin Pack et 19,99 € pour le jeu sur la console de Sony. À moins de les avoir obtenus lors de promotions, c'est donc une excellente affaire que vous réaliserez.

Et si toutefois vous préférez quand même le format numérique, des cartes eShop et PSN sont vendues sur Amazon pour vous procurer ces titres légendaires sur les stores respectifs des deux consoles.