Final Fantasy XIV lui aussi victime du COVID-19, Naoki Yoshida prend la parole et évoque le report du patch 5.3

C'est ce mardi que les joueurs de Final Fantasy XIV ont accueilli la mise à jour 5.25, toujours dans le cadre d'Echoes of a Fallen Star, ajoutant la nouvelle série de quêtes pour les Armes de la résistance avec Garde-la-Reine : les Lames de Gunnhildr, les Outils de Cielacier pour les artisans et récolteurs et bien plus, le changelog étant disponible sur le site officiel et quelques visuels ci-dessous. Avec cette sortie, l'intégralité du contenu jusqu'alors annoncé est donc parue, et les regards des joueurs devraient en temps normal se tourner vers le patch 5.3, sauf qu'il faudra prendre son mal en patience, la faute au COVID-19...

Initialement attendu en juin prochain, la prochaine salve d'ajouts pour le MMORPG de Square Enix va malheureusement prendre un peu de retard, entre 2 ou 3 semaines à un mois selon les propos de Naoki Yoshida et ce en l'état actuel de la situation. Dans tous les cas, sachez que toutes les personnes travaillant sur le jeu vont bien, ce qui est après tout bien plus important que ce léger contretemps. Voici sa déclaration complète :

Bonjour à toutes et à tous. Ici Yoshida, producteur et directeur de FFXIV.

Tout d’abord, je souhaite offrir ma plus profonde sympathie et mes vœux de rétablissement à celles et ceux qui sont touchés par la propagation mondiale du COVID-19.

Afin de ralentir la propagation du virus, l’état d’urgence a été déclaré à Tokyo, où travaille l’équipe de développement et de gestion de FFXIV, demandant à tous les habitants d’éviter de sortir autant que possible de chez eux. Au vu de ces évènements, certains d’entre vous sont certainement inquiets concernant le développement de la prochaine mise à jour et la gestion du jeu, donc je tenais à vous tenir personnellement informés de l’état de notre situation.

Sachez néanmoins que cette lettre d’information a été écrite aujourd’hui 10 avril 2020, et que la situation est susceptible d’évoluer rapidement et de façon imprévue.

Nous avons pu terminer l’implémentation de la mise à jour 5.25 à temps, car le développement et l’élimination des bugs avaient été réalisés en même temps que pour la mise à jour 5.2. Cependant, nous avons dû concilier la mise en place du télétravail de nos employés au développement de la mise à jour, et ces circonstances ont fait que jusqu’au dernier moment nous ne savions pas si nous réussirions à respecter le planning.

De plus, tous nos collaborateurs à travers le monde ainsi que nos développeurs responsables de l’élimination des bugs rencontrent des problèmes concernant le planning du développement. Voici les problèmes auxquels nos équipes doivent faire face :

Le retard dans la production des données graphiques dû aux mesures de confinement en Asie de l’Est et en Occident ;

Le retard dans l’enregistrement des voix pour les versions étrangères dû aux mesures de confinement en Occident ;

Le retard dans le développement dû aux mesures de télétravail à Tokyo ;

Le ralentissement des opérations des équipes de gestion et d’assurance qualité dû aux mesures de télétravail et de confinement.



Au vu de ces circonstances, nous n’avons pas d’autre choix que de reporter l’implémentation de la prochaine mise à jour 5.3, prévue initialement pour juin. Nous prévoyons un retard de deux ou trois semaines, voire un mois, mais nous ne pouvons malheureusement rien garantir dans l’état actuel des choses.

Je tiens à présenter mes excuses à tous les joueurs qui attendaient cette mise à jour avec impatience, mais nous estimons que cette mesure est nécessaire afin de pouvoir vous offrir une qualité de contenu satisfaisante. De plus, la sécurité de notre équipe de développement et de gestion étant notre priorité, nous devons revoir le planning de sortie de la mise à jour.

Concernant la gestion des Mondes de FFXIV, mon équipe et moi-même y travaillons depuis nos domiciles respectifs. Il est cependant possible que les maîtres de jeu et le centre d’assistance en général soient moins réactifs que d’habitude. Sachez néanmoins que nous faisons tout notre possible pour que nos joueurs puissent jouer sur tous les Mondes de FFXIV.

Si vous rencontrez un problème en jeu, il est possible que nous ne puissions pas y remédier immédiatement. Soyez assurés que nous vous tiendrons informés dès que nous en aurons pris connaissance et que nous tenterons d’y remédier le plus rapidement possible.

Quant à nous...

À ce jour, toute l’équipe ainsi que moi-même sommes en bonne santé, et faisons tout notre possible afin de passer au plus vite au télétravail pour reprendre le développement normal de FFXIV. C’est une période difficile pour les habitants du monde entier. Personnellement, je vais essayer de profiter des choses simples à la maison, et surtout, m’efforcer de garder le sourire. Sans cela, le virus aurait même raison de notre moral. De votre côté, j’espère que FFXIV vous aide à mieux supporter le confinement. Pourquoi ne pas monter de nouveaux jobs ou vous attaquer à des défis que vous aviez délaissés jusque-là ? J’espère que notre jeu et la communauté soudée qui le soutient sauront vous apporter un peu de réconfort. Et n’oubliez pas que tout nouveau joueur peut profiter gratuitement de la version d’essai, n’hésitez donc pas à inviter vos amis !

Une fois que les choses se seront un peu calmées, je viendrai à votre rencontre dans FFXIV. J’aimerais également pouvoir faire la prochaine lettre du producteur LIVE, si possible. Au plaisir de vous rencontrer en jeu !