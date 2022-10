Final Fantasy XVI : un nouveau trailer spectaculaire avec du gameplay et un aperçu des nations de Valisthéa !

Le dernier trailer de Final Fantasy XVI date de juin dernier, avec déjà la promesse de le sortir en exclusivité sur PS5 à l'été 2023. Naoki Yoshida avait récemment déclaré qu'il prévoyait de dévoiler une nouvelle bande-annonce en octobre et c'est sans crier gare qu'elle a été publiée aujourd'hui.

D'abord plus contemplative, celle-ci, dénommée Ambition, s'attarde sur le monde de Valisthéa, qui comportera 5 régions principales (et le Dominion du Cristal central) abritant chacun un Cristaux-Mère dont il faudra la lumière qui s'estompe face aux ténèbres, et un Eikon, un Primordial comme Phénix à l'Archiduché de Rosalia, qui habite Joshua Rosfield, frère du héros Clide. Nous pouvons ainsi davantage apprécier les décors de Rosaria, « une nation d'honneur et de tradition », du Saint-Empire de Sangbrèque, « où crédo et ambition ne font qu'un » ; de la République de Dalméquie, « qui se dresse fièrement face aux vents du désert », du Royaume de Fer, « que le dogme et la peur ont forgé », et du Royaume de Valœd, « seul maître sur un continent isolé ». Nous connaissions pour mémoire bien ses territoires depuis les présentations faites par le site officiel.

L'histoire débutera en l'an 860 du calendrier ponantin, par l'assaut de l'armée sanbréquoise contre l'archiduché, qui va faire naître un grand danger, et mettre en péril le destin des Émissaires, les hôtes des Primordiaux et de leurs contrées.

Cinq nations se disputent leur lumière vacillante.

Une simple étincelle peut mettre le feu aux poudres.

Une aberration émerge lors de ce drame...

Le destin des Émissaires en sera bouleversé. Mille cinq cents ans ont passé depuis que nos ancêtres ont provoqué les dieux.

Valisthéa se meurt lentement depuis lors.

Le Fléau noir s'étend, plongeant le monde dans une ère de crépuscule...

Et la lumière des Cristaux-mères chancelle.

Et par conséquent, ses habitants se réfugient près des Cristaux-mères. « Je suis très heureux de révéler notre nouveau trailer, AMBITION », a ainsi déclaré Naoki Yoshida, le producteur de FINAL FANTASY XVI. « Cette fois, plutôt que de nous concentrer sur les phases d'action, nous avons choisi de mettre en avant le monde de FFXVI, ses personnages et notamment les Émissaires. » « Alors que le développement du jeu s'approche de sa phase finale, les équipes travaillent d'arrache-pied pour tester le jeu et lui apporter les modifications qui le rendront encore meilleur ! » a quant à lui expliqué Hiroshi Takai, le directeur de FINAL FANTASY XVI. « Maintenant que tout commence à vraiment prendre forme, le jeu s'annonce comme un titre vraiment unique. ».

La vidéo montre également du gameplay toujours aussi alléchant et une tapisserie laissant présager une grande guerre de Primordiaux. Le site officiel détaille lui davantage les personnages de Dion Lesage et Barnabas Tharmri, Émissaires hôtes de Odin et Leviathan.

Dion Lesage Prince héritier de la pieuse nation de Sangbrèque, Dion Lesage est renommé comme étant l'un des plus valeureux chevaliers dragon que son histoire ait connu. Apprécié de ses subordonnés comme des gens du peuple, celui qui incarne Bahamut s’est illustré comme tel sur de nombreux champs de bataille. Sa silhouette survolant le front de guerre a marqué l'imaginaire commun au point d'être immortalisée dans les chants des trouvères et les récits des conteurs. Mais l’ombre sinistre qui plane sur l'Empire pourrait bien ternir la réputation du majestueux dragon et de ses ailes resplendissantes... Barnabas Tharmr Barnabas Tharmr est le souverain du Royaume de Valœd, lequel contrôle l'ensemble du continent du Gris-Levant. Le fait qu'il ne soit pas natif de cette région ne l’a nullement empêché de se hisser à cette position suprême. C'est cet homme qui est parvenu à lui seul à unifier le Gris-Levant, jusque-là divisé par des conflits internes et miné par la présence endémique d'hommes-bêtes. Le roi, qui est également l'Émissaire d'Odin, mène lui-même son ambitieuse nation sur le champ de bataille, armé de son épée légendaire. Son regard noir qui s'étend sur une Valisthéa vacillante brille toutefois d'une lueur sinistre...

Pas de date de sortie ferme en vue, mais cela fait toujours plaisir de revoir ce Final Fantasy XVI.



