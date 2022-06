Final Fantasy XVI : période de sortie lointaine, fantastique aperçu de gameplay et combats titanesques entre Eikons dans un trailer inédit !

Le PlayStation Showcase qui avait permis à Square Enix de dévoiler Final Fantasy XVI lors de son ouverture est désormais bien lointain et les joueurs n'attendent qu'une chose, en découvrir plus sur Valisthéa et l'aventure qui attend Clive Rosfield. Comme vous le savez déjà, Naoki Yoshida avait promis des nouvelles du jeu au printemps, avant de déclarer que sa bande-annonce était prête et n'attendait que le bon moment pour être diffusée. Ce temps est venu à l'occasion du State of Play de cette nuit, attention les yeux et les oreilles !

Intitulé Dominance, ce trailer met en avant les Eikons, ces Primordiaux bien connus des fans de la saga qui auront un rôle clé dans ce nouvel épisode. Phoenix, Titan, Garuda, Ramuh, Shiva, Odin, Bahamut et Ifrit sont d'ores et déjà confirmés, avec pour la plupart l'apparence de leurs hôtes humains. Nous découvrons également des passages entier de gameplay en plein combat avec l'interface allant de pair, qui promet plus d'action que jamais. Les intrigues politiques et un mystérieux personnage que nous entendons à la toute fin ont de quoi exciter.

Malheureusement, ce n'est pas cette année que Final Fantasy XVI débarquera dans nos PS5, mais à l'été 2023. En attendant, vous pouvez toujours vous amuser avec Stranger of Paradise: Final Fantasy Origins, vendu à partir de 47,89 € sur Amazon.