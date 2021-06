FiNC HOME FiT renommé en Knockout Home Fitness pour sa sortie en Occident

Les jeux de fitness sont à la mode sur Switch, vous connaissez sans doute déjà Ring Fit Adventure de Nintendo (qui a dépassé les 10 millions de ventes) et les Fitness Boxing d'Imagineer, qui cartonnent à leur façon, mais Pocket veut lui aussi sa part du gâteau et a lancé l'année dernière FiNC HOME FiT, uniquement sur les consoles japonaises.

Heureusement, XSEED Games et Marvelous Europe pensent à l'Occident et annoncent l'arrivée de FiNC HOME FiT en Amérique du Nord et en Europe. Le titre va être renommé Knockout Home Fitness pour l'occasion, et le contenu ne changera pas beaucoup. Nous retrouverons 60 exercices inspirés des arts martiaux comme le karaté, le kung-fu et le Muay Thai pour faire travailler le corps entier, avec des routines quotidiennes de 15 minutes en mode Entraînement Personnel, mais les plus pressés pourront opter pour le mode Fitness 3 Minutes pour des exercices plus intenses. Le jeu inclut un suivi des performances pour vérifier la fréquence des exercices et les calories brûlées, et il sera possible de créer ses propres routines d'entraînement et d'être accompagné par quatre coachs virtuels.

Knockout Home Fitness est attendu en fin d'année 2021, toujours exclusivement sur Nintendo Switch. Vous pouvez retrouver une bande-annonce ci-dessus, des images sur la seconde page, et Ring Fit Adventure à 64,95 € sur Amazon.