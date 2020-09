Football Manager 2021 : un nouvel opus annoncé, avec le retour sur Xbox

SEGA et Sports Interactive viennent de dévoiler cette semaine Football Manager 2021, rien de bien surprenant jusqu'ici, les studios sortent chaque année un nouvel opus, mais après une très longue absence, la franchise va faire son retour sur les consoles de Microsoft, que ce soit sur Xbox One ou Xbox Series X et S.

Football Manager 2021 proposera toujours d'incarner un manager d'une équipe de football professionnelle, avec de nombreux outils pour mener ses joueurs jusqu'à la victoire, les développeurs promettent évidemment quelques nouveautés dans les fonctionnalités, mais les détailleront plus tard, à partir du mois prochain. Miles Jacobson, directeur de Sports Interactive, déclare :

Football Manager 2021 est un titre historique pour nous, en tant que studio. Nous sortons FM sur plus de plateformes que nous l’avons jamais fait, et offrons donc à plus de joueurs l’opportunité de gérer leur club préféré que ce soit sur PC, depuis leur canapé sur consoles ou sur leurs téléphones et tablettes.

Car oui, Football Manager 2021 va avoir droit à une Xbox Edition qui sortira à la fin de l'année, cette version sera basée sur la série Touch (pour mobiles et Switch) et sera donc totalement optimisée pour les manettes Xbox. Le titre sera compatible Play Anywhere pour retrouver sa sauvegarde que consoles ou PC, avec évidemment du Smart Delivery pour acheter le jeu une seule fois et y jouer sur toutes les Xbox.

La date de sortie de Football Manager 2021 est fixée au 24 novembre prochain sur PC (Steam et Epic Games Store), tandis que Football Manager Touch arrivera « bientôt » sur PC, Switch, iOS et Android, de même que Football Manager Mobile sur iOS et Android. Si vous avez FM21 sur PC, vous pourrez par ailleurs obtenir gratuitement sa version Touch, et le jeu arrivera en décembre prochain sur Nintendo Switch.

Enfin, sachez que Football Manager 2021 est déjà disponible en précommande (à 39,99 € chez Gamesplanet par exemple), ce qui vous donne d'emblée une réduction d'au moins 10 % et surtout un accès anticipé de deux semaines, avec la possibilité de lancer une campagne solo et de la poursuivre dans la version finale.