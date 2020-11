Football Manager 2021 : le coup d'envoi est donné en vidéo

Les amateurs de jeux de gestion et de ballons ronds l'attendaient avec impatience, Football Manager 2021 débarque aujourd'hui sur PC, de même que Football Manager 2021 Mobile sur iOS et Android, sur l'App Store et le Google Play Store. SEGA et Sports Interactive célèbrent ce lancement en vidéo :

Les joueurs les plus impatients ont déjà commencé leur saison avec la bêta, qui était accessible avec toute précommande du jeu, il suffit désormais de relancer leur client (Steam ou Epic Games Store) afin d'accéder à une mise à jour automatique et découvrir l'expérience finale complète, tout en conservant leur progression solo. Les développeurs ont apporté un tas d'améliorations, ainsi qu'un accès à Steam Workshop et aux éditeurs de matchs et avant-matchs. Les studios se félicitent déjà d'avoir plus de 1 300 avis sur la plateforme de Valve, avec 92 % de critiques « très positives ». Concernant la version Mobile, elle inclut trois nouvelles nations, Argentine, Canada et Mexique, avec également des améliorations diverses.

Football Manager 2021 et Football Manager 2021 Mobile sont disponibles dès aujourd'hui, le jeu est proposé à 43,99 € chez Gamesplanet, et il faudra attendre le 1er décembre prochain pour découvrir Football Manager 2021 Xbox Edition, ainsi qu'une version Touch sur iOS et Android, qui arrivera également sur Nintendo Switch un peu plus tard dans le courant du mois de décembre.