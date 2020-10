Football Manager 2021 présente ses nouveautés en vidéo

Le mois dernier, SEGA et Sports Interactive dévoilaient Football Manager 2021, nouvel épisode de leur franchise de jeu de gestion footballistique, qui est attendu sur ordinateurs, Xbox, Switch et mobiles dans des versions différentes. Aujourd'hui, les studios présentent quelques nouveautés de cet opus.

Pour résumer, les joueurs auront davantage de contrôle sur leurs équipes, que ce soit en match ou en dehors du terrain, avec de nouveaux systèmes de gameplay et un tas d'informations détaillées. Les développeurs ont remanié les interactions entre les joueurs et les médias pour plus de réalisme, les matchs sont plus impressionnants grâce à des nouveautés graphiques, le recrutement a été amélioré et les managers ont de nouvelles manières de célébrer leurs victoires en fin de championnat. Et en détail, cela donne ça :

Interaction

Avec les nouveaux moyens de communication, la refonte des systèmes existants et des interactions plus variées, communiquer avec les joueurs et les médias n’a jamais été aussi efficace et réaliste.

L’ajout des gestes permet aux managers de s’exprimer de manière plus nuancée que ce soit lors des entretiens en tête à tête, lors de leur conférence de presse hebdomadaire ou pour un point avec l’équipe avant une rencontre clé. Utiliser les différents gestes à bon escient permettra aux managers d’ajouter de l’impact à leurs déclarations et d’insuffler une certaine dynamique à leurs conversations avec les joueurs et les médias.

Autre nouveauté de FM21 : les Quick Chats permettent aux managers d’avoir de courtes interactions informelles sur différents sujets qui ne nécessitent pas une réunion en bonne et due forme. Elles peuvent avoir lieu en personne avec les joueurs de son équipe, ou à distance avec les joueurs en prêt, les autres managers ou les journalistes.

Les managers remarqueront rapidement que les scénarios d’interactions existants comme les conférences de presse, les discussions d’équipe et les rencontres en face à face ont été améliorés dans FM21. Les éléments individuels sont disposés de manière plus claire, les managers ont davantage d’informations contextuelles à leur disposition pendant ces interactions et il est bien plus aisé d’analyser le langage corporel des autres individus présents dans la pièce à mesure qu’ils réagissent à vos propos.

Jour de match

Dans FM21, chaque rencontre est un véritable spectacle. Le déroulement des jours de match, depuis la préparation d’avant-match aux conséquences du coup de sifflet final, a été entièrement repensé avec l’addition de nouveaux événements et éléments.

Avant d’entrer dans le vestiaire, les managers ont l’opportunité de faire des ajustements tactiques et des changements de composition de dernière minute lors de la nouvelle réunion tactique d’avant-match. Pendant cette séance, le personnel livre des analyses clés et des conseils tactiques qui pourraient s’avérer cruciaux pour décrocher la victoire sur le terrain. Quand la composition des équipes est confirmée, les managers ont la feuille de match à disposition pour effectuer les changements tactiques judicieux en fonction de l’adversaire.

Lorsque le match démarre, les managers ont une meilleure vision depuis leur tribune grâce à une interface utilisateur repensée qui met l’emphase sur l’action. Les éléments typiques des retransmissions médiatiques et les effets propres au bord du terrain, comme les caméras sur grue ou les steadie cams, ajoutent à l’atmosphère et à la lisibilité. Sur le terrain, l’action est plus lisible et spectaculaire que jamais grâce aux éclairages améliorés qui offrent des ombres plus fines et réalistes quelles que soient les conditions de jeu. Les joueurs gagnent également des animations plus fluides et naturelles.

Pendant et juste après le match, les managers bénéficient de meilleures analyses avec notre nouveau système xG. Il est désormais très facile de jauger l’efficacité des équipes face au but et de la qualité générale du jeu produit, tout en profitant d’analyses plus pertinentes et pointues du staff technique à la mi-temps.

Recrutement

Les nouvelles réunions et interactions, ainsi que l’introduction d’un nouveau membre du staff rafraîchissent l’un des domaines les plus populaires et importants du jeu.

La nouvelle Réunion de Recrutement permettra d’assurer que le manager et son personnel partagent la même vision sur le marché des transferts, que ce soit sur les critères à améliorer en priorité ou la stratégie du club à long terme. Ces réunions se déroulent avant le mercato et permettent au manager de consulter les rapports, de définir les affectations et les priorités de leurs scouts et analystes pendant l’ensemble de l’ouverture du marché.

Dans FM21, les managers ont également de plus amples interactions avec les agents des joueurs. Les agents peuvent être approchés pour jauger de l’intérêt de leurs clients pour votre club, et tout savoir des conditions à remplir pour les amener à signer un contrat.

Fin de saison

Les managers peuvent revivre leur saison et profiter de leurs succès comme jamais auparavant. Les fans et les médias ont la mémoire courte, mais FM21 offre aux managers la possibilité de s’arrêter sur la saison écoulée pour fêter leurs réussites, avant de se tourner complètement sur la saison suivante.

Les célébrations sur le terrain ont été entièrement revues et notamment la présentation des trophées avec des podiums, des canons à confettis et le plus important, le soulevé de trophée. L’après-match, et notamment l’attention des médias et l’engouement général, a également été repensé.

Qu’ils soulèvent un trophée ou évitent la relégation de justesse, les managers profitent désormais d’un récapitulatif exhaustif sur la saison écoulée qui leur présente les meilleurs moments, sur et en dehors du terrain.