Forspoken : le directeur du jeu Takeshi Aramaki prend la parole, un patch avec plusieurs améliorations à venir

Depuis sa récente sortie, Forspoken est un jeu qui divise énormément, que ce soit les joueurs ou les critiques, il n'y a qu'à voir les avis contrastés de la presse internationale. Outre ses qualités et défauts intrinsèques, des soucis techniques ont été relevés et le directeur du jeu Takeshi Aramaki, également à la tête de Luminous Productions, a donc pris la parole sur les réseaux, d'une part pour remercier celles et ceux ayant apprécié l'expérience, et de l'autre pour annoncer l'arrivée prochaine d'un patch qui servira à corriger le tir là où c'est possible.

Voici une traduction de son intervention :

Merci à tous les joueurs qui ont apprécié Forspoken et exploré Athia depuis le lancement. Nous avons écouté vos retours et travaillons dur à l'élaboration d'un imminent patch qui inclura des améliorations de l'ensemble des performances, des graphismes, de la jouabilité, et des mises à jour générales et correctifs pour le contenu de jeu sur PS5 et une variété de configurations pour PC. Nous nous sommes engagés à faire de Forspoken la plus agréable expérience possible et nous vous tiendrons au courant concernant la date du prochain patch dès que possible. Nous sommes reconnaissants envers votre support continu et votre patience. Takeshi Aramaki Responsable du studio et directeur de Forspoken

