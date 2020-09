Fortnite : le jeu de base ne sera bientôt plus jouable sur Mac

Apple et Epic Games continuent de se faire la guerre, au grand dam des joueurs. Le jeu a disparu de l'App Store depuis plusieurs semaines et ne reçoit plus de mises à jour, cela ne concerne donc que le mode Battle Royale free-to-play sur mobiles, mais sur Mac, c'est un peu plus compliqué.

Eh oui, sur ordinateurs, les joueurs peuvent jouer au jeu de base payant, le mode Sauver le monde, qui lui aussi reçoit régulièrement des mises à jour de contenu. Prochainement, c'est le patch 14.20 qui va être publié sur PC sous Windows, mais pas sur Mac, comme l'explique Epic Games :

Apple empêche Epic de distribuer ses jeux et ses mises à jour sur Mac, ce qui nous retire la possibilité de développer et de proposer Fortnite Sauver le monde sur cette plateforme. Plus spécifiquement, la mise à jour 14.20 va provoquer de nombreux bugs pour les joueurs de la version 13.40 et nuire à l'expérience de jeu. Comme nous ne pouvons plus effectuer de mises à jour ni de correctifs pour ces problèmes, vous ne pourrez plus jouer à Fortnite Sauver le monde sur macOS à partir du 23 septembre.

Les joueurs de Fortnite sur Mac ne pourront donc plus s'amuser sur le mode Sauver le monde la semaine prochaine, et Epic Games annonce qu'il va rembourser automatiquement les joueurs qui ont acheté des Packs de Fondateur ou de démarrage entre le 17 septembre 2019 et le 17 septembre 2020, de même que les V-Bucks achetés pendant cette période. Et bien évidemment, les packs ne sont plus disponibles à l'achat. Le mode Battle Royale reste quant à lui jouable, mais va rester en version 13.40.

Epic Games rappelle que le mode Sauver le monde est également disponible sur PC sous Windows, PlayStation 4 et Xbox One, si vous avez l'une de ces machines sous la main, vous pourrez retrouver votre progression avec vos héros, schémas et contenus de base.