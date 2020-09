Fortnite : le clip Dynamite de BTS en version « chorégraphie » sera dévoilé en avant-première dans le jeu

BTS est l'un des groupes les plus populaires au monde, et il va prochainement s'inviter dans le jeu vidéo le plus populaire du moment, il s'agit bien sûr de Fortnite. Le groupe de K-Pop a sorti cet été son nouveau clip Dynamite, et une nouvelle version exclusive va être diffusée en avant-première mondiale dans le jeu d'Epic Games.

Nous avons donc rendez-vous ce samedi 26 septembre, à 2h00, sur la scène principale de la Fête royale pour découvrir la version « chorégraphie » du clip de Dynamite, un court teaser est déjà à retrouver ci-dessus. Les festivités iront plus loin avec deux nouvelles emotes chorégraphiées par les BTS à acheter dans la boutique de Fortnite à partir du 24 septembre, parfait pour se déhancher devant la scène deux jours plus tard, et si vous n'êtes pas prêt à veiller jusqu'à 2h00 samedi, eh bien, le clip sera rediffusé l'après-midi même, à 14h00.

Enfin, à partir de demain, 16h00, les fans sont invités à lancer le mode Créatif de Fortnite pour découvrir une reproduction de l'univers du clip Dynamite créée par des membres de la communauté (YU7A, TreyJTH et SundayCW), avec des défis et des mini-jeux. Pour rappel, Fortnite est disponible sur PC, PS4, Xbox One, Switch et Android (via le launcher Epic Games ou le Samsung Galaxy Store, mais toujours pas via le Google Play Store), vous pouvez retrouver l'album Map Of The Soul : 7 des BTS en édition Deluxe à 23,1 € sur Amazon.fr.

