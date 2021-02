Fortnite : après Predator, Epic fait du teasing pour des skins Alien

Tous les partenariats sont possibles en ce Chapitre 2 - Saison 5 de Fortnite, qui nous l'a encore montré dernièrement avec du contenu Tron et des skins Street Fighter. Pour la prochaine tenue collaborative, Epic Games va peut-être nous proposer de retrouver un rival du Predator, déjà intégré au Battle Royale il y a peu.

:: Message sonore entrant - Journal de la réalité 426 ::

Description de la cible : lieutenante de première classe pic.twitter.com/eXuMfXJOy6 — Fortnite ???????? officiel (@FortniteFR) February 24, 2021

Un teaser vient d'être posté sur les réseaux sociaux, sous la forme d'une retransmission radio évoquant un vaisseau marchand et des technologies de 1986, tandis que le paratexte mentionne une « lieutenante de première classe ». Et dans le même temps, un portail est apparu in-game et montre justement l'intérieur d'un navire spatial, avec des bruits inquiétants en fond.

Tout porte donc à croire que nous allons avoir droit à une collaboration avec Alien, avec une skin d'Ellen Ripley à la clé. Le Xénomorphe sera-t-il de la partie ? Le contraire serait étonnant. Comme toujours avec Fortnite, la révélation devrait survenir dans les jours qui viennent, si ce n'est dans les prochaines heures.

New Portal Image + Sounds pic.twitter.com/fXb2RZdnNr — ShiinaBR - Fortnite Leaks (@ShiinaBR) February 24, 2021

