Fortnite : une nouvelle skin tirée d'un célèbre monde numérique de Disney teasée

Les portails du Chapitre 2 - Saison 5 auront déjà fait émerger un bon nombre de personnages issus d'univers sous licences dans Fortnite. Cette semaine, c'est Flash que nous avons pu croiser lors d'une Coupe dédiée, et nous pourrons acheter son costume et ses accessoires dans la boutique d'ici quelques jours. Et sans surprise, Epic Games ne va pas s'arrêter là-dessus.



:: Message sonore entrant - Journal de la réalité MCP-82 ::

Détails des cibles : se battent pour les Concepteurs pic.twitter.com/kJHurOPrZP — Fortnite ???????? officiel (@FortniteFR) February 10, 2021

L'éditeur vient de dévoiler un teaser qui parle d'ordinateurs, de disques durs, de Concepteurs et de numérisation d'un personnage. Pendant ce temps, dans le mode Battle Royale, un nouveau portail est apparu, et il laisse entrevoir un monde virtuel bien connu des fans de Disney : celui de Tron, le film culte de 1982 remis au goût du jour par Tron : L'Héritage la décennie passée.



Pas de suspense, la prochaine skin sera bien aux couleurs de cette franchise ! S'agira-t-il d'une simple Light suit, ou d'une apparence de Kevin Flynn avec les traits de Jeff Bridges ? La réponse devrait nous être donnée dans les jours qui viennent.

