Forza Horizon 5 : les modes Horizon Origins et Midnight Battles, de nouvelles voitures et plus disponibles avec la mise à jour anniversaire

En attendant l'extension qui fera suite à Hot Wheels, Forza Horizon 5 poursuit son petit bonhomme de chemin avec des mises à jour de contenu régulières, et même cette semaine une un peu particulière. Playground Games vient en effet de déployer gratuitement le contenu pour le 10e anniversaire de Forza Horizon, annoncé lors du Tokyo Game Show 2022.

Elle ajoute ainsi le mode Horizon Origins, un mode narré par Scott Tyler nous faisant revivre l'histoire de la franchise à travers 5 chapitres, et dont la complétion permet de débloquer la 2013 Dodge SRT Viper GTS Anniversary Edition. Avancer dans cette expérience déverrouillera aussi une dizaine de morceaux issus des précédents volets pour une nouvelle station appelée Horizon Mixtape.

Le patch amène aussi les Midnight Battles de Forza Horizon 3, pour nous inviter à prendre part à 16 duels 1v1 nocturnes pour débloquer les 1971 Ford Mustang Mach 1, 1984 Honda Civic CRX Mugen, 2003 Toyota Celica SS-I et 2010 Lamborghini Murciélago LP 670-4 SV. Ajoutez des éléments de personnalisation pour l'EventLab, des objets cosmétiques anniversaires, 8 Succès et 7 badges, et vous obtenez de belles célébrations pour la première dizaine de la licence.



En plus de cela, la mise à jour ajoute également les 2010 Ferrari 599XX, 2011 Koenigsegg Agera, 2012 Eagle Speedster et 2010 Aston Martin One-77, qui pourront être gagnées dans de futures playlists hebdomadaires, ainsi que 22 jantes ADV.1. Vous pouvez retrouver le changelog en anglais ici, et si vous n'avez pas encore votre exemplaire, vous pouvez l'acheter à partir de 58,55 € sur Amazon.fr.

