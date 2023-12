Frostpunk 2 : enfin un peu de gameplay, il fait froid !

11 bit studios s'était déjà fait une belle réputation avec This War of Mine, mais le studio polonais avait réussi à séduire les amateurs de jeux de gestion avec Frostpunk, qui nous demandait de gérer une Ville dans un monde steampunk post-apocalyptique où le froid a ravagé la planète.

Une suite est en chantier depuis plusieurs années et, à l'occasion du PC Gaming Show: Most Wanted, nous avons enfin eu droit à une première vidéo de gameplay. Bon, rien de bien croustillant à se mettre sous la dent, il s'agit d'un simple plan de la Ville, évidemment enneigée. Une séquence capturée avec un PC équipé d'une carte graphique AMD Radon RX 7900TX et un processeur AMD Ryzen Threadripper Pro pour nous en mettre plein la vue, c'est très joli. Comme nous l'explique la voix off, la Ville n'a jamais cessé de s'étendre depuis le premier volet, les habitants rêvent maintenant d'un avenir meilleur et cela risque d'engendrer des conflits.

11 bit studios ne fait là que du teasing, mais il devrait dévoiler les principales nouveautés de Frostpunk 2 dans une vraie bande-annonce de gameplay prochainement. Le jeu est pour rappel attendu en 2024, uniquement sur PC pour le moment. Vous pouvez retrouver Frostpunk premier du nom sur Amazon, Cdiscount et Gamesplanet.