Frozen Flame : une période de sortie pour l'Action-RPG orienté survie et multijoueur

Dreamside Interactive a lancé il y a quelques jours une campagne de financement participatif sur Fig afin de récolter des fonds pour développer Frozen Flame, un jeu de rôle et d'action multijoueur avec des mécaniques de survie. Visiblement, le principe du jeu a séduit les joueurs, car le titre a déjà récolté plus de 110 000 $, soit plus du double demandé à l'origine par les développeurs.

Désormais, Dreamside Interactive a donc tout intérêt à assurer le développement de Frozen Flame, mais le studio semble confiant, il vient en effet d'annoncer que le titre entrera en phase d'Early Access sur Steam en fin d'année 2020. Une bonne nouvelle pour les joueurs impatients de découvrir ce jeu, et si vous êtes sur consoles, pas de panique, les développeurs ont déjà annoncé qu'ils prévoient un portage, mais sans préciser les machines. PS4, Xbox One, Switch, PS5, Xbox Series X ? C'est un peu le mystère pour le moment.

Frozen Flame nous emmènera dans un monde fantastique avec de la magie, le but sera d'explorer des donjons seul ou avec des amis, et le titre fera la part belle à la survie. Pour les curieux, une petite vidéo de gameplay est à retrouver ci-dessus.