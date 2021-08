GC2021 : DokeV, le jeu en monde ouvert aux airs de Pokémon-like dévoile son gameplay totalement fou avec un incroyable trailer

Pearl Abyss a déjà surpris les fans de jeux de rôle massivement multijoueur avec Black Desert, dont les graphismes sont encore une référence aujourd'hui pour un jeu du genre. Il veut désormais proposer d'autres expériences de son savoir-faire, dont le jeu d'action-aventure Crimson Desert, et le jeu de collecte de monstres DokeV (prononcez « do-ké-vi »), remontré lors de la gamescom Opening Night Live avec une première bande-annonce de gameplay.

Si vous pensez qu'il s'agit d'une énième copie de Pokémon, vous vous trompez. Ce jeu d'action-aventure en monde ouvert à la technique invraisemblable proposera certes une direction artistique mignonne et des Dokebis à faire combattre, mais aussi de l'action en temps réel avec un tas d'armes et de compétences variées, des déplacements en skate ou en voiturette, un scénario travaillé et fantastique, de la pêche, et bien d'autres mécaniques plus folles les unes que les autres. Sur le papier, cela peut sembler trop beau pour être vrai, mais il faut avouer que le trailer aux scènes de jeu très concrètes fait saliver.

DokeV est un jeu d'action-aventure de collection de créatures à monde ouvert développé par Pearl Abyss. Ce jeu est rempli d'histoires intrigantes se déroulant dans un monde unique et vibrant. Partez à la découverte des Dokebis, des créatures fantastiques qui vivent aux côtés des humains et gagnent en puissance grâce aux rêves des gens. Le monde multicolore de DokeV regorge d'activités diverses et d'histoires palpitantes. Préparez-vous à vous lier d'amitié avec tout un tas de Dokebis ! Lancez-vous à l'aventure et surprenez le monde ! Qui sait, les Dokebis se trouvent peut-être déjà autour de vous maintenant !

Pearl Abyss précise tout de même que le titre « étant en cours de développement, le contenu présenté pourra être sujet à des changements ». La hype est là, mais aucune date de sortie n'est évoquée pour le moment.

Mise à jour : Pearl Abyss a changé sa communication pour désormais présenter DokeV en tant que jeu d'action-aventure en monde ouvert, et non plus MMORPG, l'article a été modifié en ce sens, et les éléments multijoueurs restent à repréciser.