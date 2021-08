GC2021 : Nine to Five, le FPS tactique en 3v3v3 jouable gratuitement dès maintenant en Accès Anticipé

Quand Nine to Five a fait une apparition à la gamescom Opening Night Live avec un court trailer de gameplay et la promesse d'une sortie « prochainement », nous ne nous attendions pas non plus à ce qu'il soit lancé cette semaine. Et pourtant, c'est bien suite à la conférence Awesome Indies qu'il est sorti sur Steam en Accès Anticipé.

Le FPS tactique en 3v3v3 met l'accent sur les parties tactiques, alors que nous devons faire la différence en choisissant au mieux notre équipement pour avoir une bonne synergie de groupe. Drones, tourelles et autres gadgets technologiques viendront nous aider dans ces combats de mercenaires organisés par des sociétés surpuissantes, dans des combats prenant place dans des décors allant de New York au désert fictif de Varmstaad.

Nine to Five est donc jouable dès maintenant en Early Access sur PC via Steam, en free-to-play donc.