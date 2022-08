GC2022 : The Outlast Trials, nouvelle bande-annonce bien gore et bêta fermée

Nous n'avions pas revu The Outlast Trials depuis, eh bien, la gamescom Opening Night Live 2021 ! Heureusement, Red Barrels n'a pas oublié son spin-off horrifique et orienté vers la coopération, il refait parler de lui ce soir, à l'occasion de la gamescom Opening Night Live 2022, avec une nouvelle bande-annonce :

The Outlast Trials nous emmènera pour rappel en pleine Guerre froide, alors que la Murkoff Corporation effectue des expérimentations pas très catholiques sur des cobayes non consentants, à base de lavage de cerveau et de contrôle mental. Il faudra coopérer avec ses amis pour tenter de s'échapper de cet Enfer.

La bande-annonce permet au passage de découvrir que The Outlast Trials aura droit à une bêta fermée, du 28 octobre au 1er novembre prochain. La version finale n'a pas encore de date de sortie, elle est attendue sur PC, via Steam et l'Epic Games Store. Pour de l'horreur en solo et dès maintenant, Outlast 2 est à 4,19 € sur GOG.com.