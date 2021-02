Ghost Recon Breakpoint : encore plus de nouveautés prévues pour 2021, dont « quelques surprises »

Dès octobre dernier, Ubisoft nous avait promis que d'autres mises à jour et extensions de Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint allaient voir le jour à l'avenir. Depuis, nous avons eu droit à des améliorations pour la next-gen et à l'Opération Amber Sky avec des Opérateurs de Rainbow Six Siege, mais rien de folichon non plus. Et pour la suite ? Les développeurs rassurent encore une fois leur communauté au détour d'un long de message de remerciement.



Oui, il y aura « de nouveaux contenus pour Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint en 2021 », et même « quelques surprises », mais rien de concret pour le moment.

Salut les Ghosts,

Après une première année et demie pleine de mises à jour et d'améliorations, nous avons le grand plaisir d'annoncer que nous allons continuer à vous proposer de nouveaux contenus pour Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint en 2021 !

Depuis la sortie du jeu, notre priorité a été de prendre en compte les commentaires de nos joueurs. Nous avons intégré de nombreuses mises à jour à notre expérience Ghost qui ont rajouté notamment le lancer de munition, le mode Nuit noire, l'exploration de Golem Island ou encore les modificateurs d'environnement. Nous vous avons donné la possibilité de régler Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint sous toutes ses coutures en fonction de vos besoins et envies.

Nous avons eu d'illustres « guests » comme Sam Fisher, Scott Mitchell et les agents Rainbow Six, accompagnés de contenus très ludiques (on savait qu'ils vous plairaient) ! Et n'oublions pas l'énorme événement Terminator qui a vu débarquer les T-800 sur Auroa.

Tout ça ne s'est pas fait sans mal et nous sommes fiers de ce que l'équipe a réalisé ; mais nous n'aurions pas pu y arriver sans vous, notre communauté. Nous tenons à remercier une fois encore tous ceux qui ont pris le temps de nous envoyer leurs commentaires et nous ont aidés à faire de Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint un jeu que nous espérons à la hauteur de vos attentes.

À quoi vous attendre ?

Nous allons continuer les ajouts et autres nouveaux contenus de choix dans les mois à venir. Nous concevons l'avenir de notre jeu en fonction de vos retours, avec aussi quelques surprises au passage !

Nous partagerons prochainement plus de détails sur ce que vous réserve Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint en 2021. Restez à l'écoute de nos réseaux sociaux et attendez-vous à une feuille de route dans les semaines à venir !