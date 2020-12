Ghostrunner : un mode Hardcore gratuit et une skin hivernale lancés en vidéo

Ghostrunner est sorti le 27 octobre dernier sur PC, PlayStation 4 et Xbox One, puis le 10 novembre sur Nintendo Switch, et il a déjà rencontré un fort succès auprès des amateurs de jeux d'action et de plateforme. One More Level, 3D Realms, Slipgate Ironworks, All In! Games et 505 Games n'oublient pas leur jeu et lancent aujourd'hui un mode Hardcore.

Ce mode Hardcore de Ghostrunner est pour l'instant uniquement disponible sur PC, il arrivera le 17 décembre sur PS4 et Xbox One puis le 14 janvier sur Switch, et comme son nom l'indique, il s'agit d'un mode de difficulté particulièrement relevé, invitant les joueurs à gravir à nouveau la Tour Dharma avec des niveaux modifiés et des ennemis plus redoutables. Les joueurs peuvent également retrouver dans les boutiques en ligne le Winter Pack, un DLC payant qui inclut un Katana Cold Snap et un gant Cold Blood. C'est purement cosmétique et vendu 1,99 €.

Ghostrunner est pour rappel disponible sur PC, PS4, Xbox One et Switch uniquement en version dématérialisée, vous pouvez l'acheter avec une carte PSN de 30 € sur Amazon.fr.

