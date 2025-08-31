Gloomy Eyes : après la VR, l’univers sombre et poétique d’ARTE prend vie sur PC et consoles

Après avoir fait parler de lui dans le monde de la réalité virtuelle, Gloomy Eyes s’apprête à revenir sous une nouvelle forme. ARTE Interactive annonce que cette aventure poétique et sombre débarquera sur PC et consoles le 12 septembre 2025.

Le jeu nous plonge dans un univers où le Soleil a cessé de se lever, laissant place à une nuit éternelle. C’est dans ce décor étrange que l’on suit Gloomy, un jeune zombie attendrissant, et Nena, une humaine pleine de malice. Tous deux vont devoir s’unir malgré leurs différences pour espérer rallumer la lumière et dépasser les conflits qui opposent vivants et morts-vivants. L’ambiance rappelle sans détour l’univers de Tim Burton, avec son mélange de macabre et de poésie, mais sans jamais tomber dans le gore ou l’horreur gratuite.

Côté gameplay, Gloomy Eyes repose sur un système solo-coop : le joueur peut passer d’un personnage à l’autre et utiliser leurs compétences complémentaires pour progresser. L’aventure se déroule dans des environnements pensés comme des dioramas rotatifs, à mi-chemin entre des scènes miniatures et des maisons de poupées, que l’on observe et manipule pour révéler leurs secrets.





L’expérience ne mise pas uniquement sur les énigmes : elle cherche aussi à raconter une histoire d’amitié et de complicité entre deux êtres que tout oppose, un récit qui prend des allures de conte à la fois doux et mélancolique. Vous trouverez, à la page suivante de cet article, plus de photos et deux trailers supplémentaires.

Le titre sera disponible en dix langues, dont le français, l’anglais, l’allemand, l’espagnol et le chinois. En attendant la sortie, il est déjà possible de l’ajouter à sa liste de souhaits sur Steam.

Gloomy Eyes sortira le 12 septembre 2025 sur PC (Steam, GoG, Epic Games Store), PlayStation 5, Xbox Series X|S et Nintendo Switch.