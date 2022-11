God of War Ragnarök : les notes de la presse anglophone

En 2018, Santa Monica Studio avait su redonner un vent de fraîcheur à la franchise God of War en propulsant Kratos dans la Scandinavie. Une aventure violente, intense et passionnante qui aura marqué tous les joueurs sur PlayStation 4 puis sur PC. Et voilà que la suite va pointer le bout de son nez la semaine prochaine, mais en attendant, la presse spécialisée livre son verdict dès maintenant.

God of War Ragnarök a tout du jeu parfait, les notes sont excellentes, c'est LE jeu qui va marquer cette fin d'année 2022 sur PS4 et PS5. Le titre a impressionné les testeurs par son univers et sa narration captivants, ses personnages attachants, ses combats intenses et nerveux, son gameplay qui arrive à se renouveler ou encore par ses graphismes à couper le souffle. Des points négatifs ? Eh bien, les testeurs précisent que le jeu aurait pu être encore plus réussi en sortant uniquement sur PlayStation 5, et certains combats sont un peu fouillis.

La date de sortie de God of War Ragnarök est fixée au 9 novembre 2022 sur PS4 et PS5, vous pouvez le précommander contre 64,99 € à la Fnac.