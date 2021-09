Gran Turismo 7 aura du ray tracing sur PS5, mais pas pendant les courses

Très attendu par les possesseurs de PlayStation 5 et les amateurs de jeux de course, Gran Tursimo 7 n'arrivera pas avant l'année prochaine sur la console de salon de Sony. En attendant, le directeur du jeu Kazunori Yamauchi donne des interviews et dévoile des informations intéressantes.

Dans un entretien accordé à Game Watch, Kazunori Yamauchi annonce que le ray tracing ne sera disponible que dans certains modes de Gran Turismo 7 sur PlayStation 5, et pas dans les courses :

Pour le moment, vous pouvez choisir le ray tracing dans le replay même pendant le jeu, puis vous pouvez voir la démo sur scène et l'image avec le ray tracing appliqué dans le garage.

La technologie qui embellit l'image avec des reflets et éclairages plus réalistes ne sera donc disponible que pendant les replays et dans le garage, un choix similaire à Forza Horizon 5 qui ne proposera le ray tracing que dans le mode Forzavista pour admirer les voitures hors courses. Au moins, les joueurs sont maintenant prévenus.

Pour rappel, la date de sortie de Gran Turismo 7 est fixée au 4 mars 2022 sur PlayStation 5, mais aussi sur PS4, qui ne proposera aucun ray tracing.