Gran Turismo 7 : une mise à jour 1.42 avec de sublimes bolides et des nouveautés

Polyphony Digital a lancé en fin d'année la grosse mise à jour 1.40 de Gran Turismo 7, mais le studio japonais n'est pas du genre à se reposer sur ses lauriers et publie aujourd'hui la mise à jour 1.42, qui rajoute deux menus Café, des courses inédites et bien évidemment de nouvelles voitures.

Les joueurs vont pouvoir se faire plaisir avec avec le concept car BVLGARI Aluminium Vision Gran Turismo, le coupé sportif Genesis X Gran Berlinetta Vision Gran Turismo Concept et le tout-terrain Suzuki Jimny XC ’18, dont voici les présentations :

BVLGARI Aluminium Vision Gran Turismo :

Concept car virtuel doté de l’ADN de BVLGARI, en vente dans Brand Central à partir de fin février.

La BVLGARI Aluminium Vision Gran Turismo est un concept car virtuel inspiré de la célèbre montre BVLGARI Aluminium de 1998, qui partage la même philosophie : une création sportive, bien pensée et minimaliste, le tout avec précision et détail. Les formes, les matériaux, les couleurs et le design global qui font l’essence de la voiture sont directement inspirés de l’expression physique et spirituelle de l’Aluminium.

Le style de carrosserie barchetta est un archétype de sportivité qui dénote à la fois dynamisme, légèreté et performance. Le style de carrosserie est un archétype de sportivité qui dénote à la fois dynamisme, légèreté et performance. Sa conception s’appuie essentiellement sur une association de formes pures et géométriques, qui symbolisent les traditions de créativité et de caractère. Elle intègre des références à la grande époque des concept cars de carrozzeria italiennes des années 60 et 70. Le résultat, c’est un dessin intemporel, indéniablement italien de par son concept innovant et son expression du style. Il transcende la mode et les tendances éphémères, et s’affirme comme une pure expression de l’ADN du style de BVLGARI.

Offre complémentaire destinée aux acquéreurs de l’un des modèles BVLGARI Aluminium Gran Turismo Limited.

Les acquéreurs de la montre chronographe BVLGARI Aluminium Gran Turismo Limited Model, qui l’enregistrent à l’aide du QR code, pourront bénéficier de cette voiture sans frais supplémentaires, en accès anticipé avant la sortie officielle prévue en février. Elle sera distribuée via des tickets de voiture, chaque mois à partir de la fin du mois de janvier. Profitez de l’occasion pour découvrir le concept car numérique révolutionnaire de BVLGARI et admirer cette montre chronographe commémorative du 10e anniversaire de Vision Gran Turismo.

Genesis X Gran Berlinetta Vision Gran Turismo Concept :

Coupé sportif incarnant l’élégance athlétique signature de Genesis, en vente dans Brand Central.

Le concept Genesis X Gran Berlinetta Vision Gran Turismo incarne à lui seul la philosophie de design de Genesis : l’élégance athlétique. Le design reprend les proportions inversées de l’habitacle et les associe à l’esprit anti-wedge typique chez Genesis, structuré autour de lignes paraboliques qui créent une tension dynamique que l’on retrouve sur toute la gamme Genesis.

Le langage du design de la X Gran Berlinetta Concept se veut épuré et musculeux, les volumes se centrant autour des roues. Ce concept car arbore la nouvelle face avant Genesis qui reprend la fameuse calandre crest se prolongeant vers les deux doubles lignes de feux qui structurent et relient les volumes de l’avant à l’arrière. Le fuselage s’allonge vers l’arrière dans un volume concave elliptique que l’on retrouve sur d’autres modèles. À l’arrière et sur les côtés, on retrouve respectivement un béquet et des bords fuyants qui confèrent de la stabilité aérodynamique à grande vitesse.

L’habitacle s’inspire de la beauté des espaces blancs prisée par Genesis, et offre un environnement épuré au pilote. Les fonctions essentielles ont été hiérarchisées de manière à optimiser les performances sur piste. L’interface numérique panoramique sert de centre d’informations connecté au système de contrôle numérique surround, tandis que les commandes de traction de la colonne de direction électronique apportent une manœuvrabilité précise. Les baquets surpiqués et rembourrés protègent le pilote sur piste, mais aussi en entrée et sortie de stands. Le concept X Gran Berlinetta se caractérise par une remarquable fluidité aérodynamique.

Les designers ont réussi à obtenir un coefficient de traînée de 0,34 en intégrant des aides aérodynamiques, mais aussi en orchestrant les flux internes et laminaires. Le concept X Gran Berlinetta embarque un moteur central avant V6 Lambda II, électriquement assisté par la technologie Genesis E-SC. La transmission hybride préparée pour la course développe au total 1 071 HP (1 071 BHP) pour 986 ft-lb (136,3 kgfm) de couple, ce qui rend cette voiture aussi puissante que belle. Le V6 monte jusqu’à 10 000 tr/min et développe une puissance maximale de 870 HP (870 BHP) pour 790 ft-lb (109,2 kgfm), tandis que le moteur Yasa E ajoute 201 HP (201 BHP) pour 196 ft-lb (27 kgfm) de couple supplémentaires.

Suzuki Jimny XC ’18 :

Capacités tout-terrain étonnantes et taille réduite. Le roi des petits 4×4 japonais, en vente dans Brand Central.

Le Jimny est un petit 4×4 tout-terrain produit par Suzuki depuis 1970. Même si à chaque génération, des versions sont passées dans la catégorie des voitures compactes, le cœur de la série reste le gabarit keijidosha. Le Jimny a continué d’évoluer au fil des ans, avec un modèle de 2e génération lancé en 1981, la 3e génération en 1998 et la 4e génération en 2018.

Ce qui n’a jamais changé sur l’ensemble de la série, c’est sa construction, qui s’appuie sur une carrosserie au format keijidosha, montée sur un châssis échelle avec un essieu à suspension rigide et des pneus surdimensionnés. La transmission utilisée a toujours été un système quatre roues motrices à temps partiel, bien que des modèles uniquement à propulsion aient également fait leur apparition. Les capacités tout-terrain de ce pur-sang ont fait sa gloire non seulement dans son pays d’origine, le Japon, mais aussi dans le reste du monde. Il s’est imposé en tant que véhicule commercial dans les régions montagneuses où les conditions d’enneigement sont extrêmes. Il est prisé par les amateurs de loisirs de plein air et il est même devenu un modèle de base dans le domaine du sport automobile tout-terrain.

Les principales caractéristiques du Jimny de 4e génération présenté en 2018, sont sa carrosserie très carrée et ses phares ronds qui rappellent le design d’origine. De plus, sa stabilité et son confort de conduite à haute vitesse, un point faible courant sur les véhicules principalement tout-terrain, ont été grandement améliorés. Le moteur turbo de 660 cc a été spécialement mis au point pour le Jimny, et le système quatre roues motrices partiel classique est revenu à une boîte de transfert mécanique. Pour réduire le patinage des roues, la voiture est équipée de série d’un système DGL à contrôle électronique des freins. Le modèle le plus populaire de la gamme est le luxueux XC qui se pare de nombreux équipements supplémentaires, tels que le régulateur de vitesse et les commandes audio au volant.