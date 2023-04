Gran Turismo 7 : les nouvelles voitures d'avril 2023 teasées, des Super Formula bientôt pilotables ?

Nous n'allions quand même pas finir le mois d'avril sans une nouvelle mise à jour de Gran Turismo 7 ? Après avoir ajouté du 120 fps, une variante du Nürburgring et 5 voitures en mars, Polyphony Digital s'apprête à au moins agrandir le garage avec 4 véhicules cette semaine.



Et comme toujours, Kazunori Yamauchi a joué aux devinettes avec sa communauté en postant les ombres des véhicules que nous pourrons acheter d'ici le 28 avril. Les joueurs pensent ainsi déjà avoir trouvé qu'il s'agirait de la Jaguar XJ220 1992, de la Mercedes AMG GT3 Evo et de Super Formula SF23 en variantes Honda et Toyota issues du championnat automobile japonais. Nous devrions vite découvrir leur identité via un changelog officiel.

