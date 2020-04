GRID : des Hypercars, un nouveau circuit et des voitures gratuites arrivent avec la Saison 3

Les possesseurs de l'Ultimate Edition de GRID avaient signé pour trois saisons de contenu supplémentaire. Ils ont déjà profité des nouveautés de Hot Hatch Showdown puis Track Day Supercars, place désormais à la saison 3 et Track Day Hypercars.

Au programme du DLC payant, il y a avant tout quatre voitures d'exception que sont la Ferrari FXX-K Evo, la Koenigsegg Jesko, la Koenigsegg Agera RS et la Bugatti Veyron 16.4 Super Sport. Les détenteurs de l'extension pourront sinon accéder à quatorze nouvelles livrées (cinq disponibles directement, le reste à débloquer), six schémas de personnalisation, cinq cartes de joueur et autant de bannières, et surtout trente-trois défis supplémentaires en mode Carrière. Il y aura d'ailleurs de nouveaux Trophées et Succès en lien avec des temps à battre avec certaines voitures de la saison.

Track Day Hypercars arrivera le 15 avril 2020 sur PC, PS4 et Xbox One, et un peu plus tard sur Stadia, et sera accompagné d'une mise à jour de contenu, sans frais cette fois. Elle apportera le Circuit de Suzuka, la possibilité de louer la Bugatti Veyron 16.4 Super Sport pour les parties en ligne, les Honda NSX-GT et Nissan GT-R Racing Car (GT500 Spec) entièrement gratuites, et une augmentation de quatre à dix fois des récompenses en Freeplay et Multijoueur, elles qui étaient auparavant jugées beaucoup trop faibles par la communauté.