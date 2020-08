GTA Online : tee-shirt tw@ gratuit, missions Sur mon Yacht et Pfister 811 à l'honneur cette semaine

Le Pack Spécial Été de Los Santos a notamment permis de découvrir de nouvelles missions coopératives accessibles depuis notre yacht. GTA Online célèbre cette partie de la mise à jour avec une semaine spéciale pour les activités Sur mon Yacht, qui proposent toutes des récompenses doublées. Les GTA$ et RP sont également doublés en Courses Polymorphes, et même triplées avec Les farces et les trappes.

À part ça, une déclinaison spéciale de la Pfister 811 peut être obtenue via la Roue de la Fortune, le tee-shirt avec le logo Tw@ peut être débloqué gratuitement, et des promotions intéressantes sont affichées chez différents revendeurs.

Semaine spéciale yacht de luxe Galaxy



Cette semaine, prenez le large pour de grosses escapades houleuses. Les propriétaires d'un yacht peuvent toujours remporter des récompenses doublées dans Sur mon yacht, que ce soit en pillant une épave ou en abattant des intrus en Seashark. Appelez le capitaine Darcy depuis votre iFruit, parlez-lui en personne sur le pont de votre bateau ou rejoignez d'autres joueurs pour participer aux six missions de contact suivantes : Qui sème le vent

Une bande de voleurs de Seasharks et leurs copains sont en train de filer. Réglez le problème en les pourchassant au cœur des vagues, et assurez-vous qu'ils dormiront avec les poissons.

Tous à l'eau

Vos mécènes et les gens que vous parrainez au Pacific Country Club ont besoin de vous pour éteindre des incendies. Prenez les commandes d'un Tula fraîchement personnalisé et lâchez des bombes à eau sur les cibles pour éteindre les flammes et devenir un héros. L'élite de la société vous remerciera plus tard.

Bon voyage

Installez-vous confortablement et détendez-vous. Qu'est-ce qui pourrait mal tourner ? Enfin, à part une grosse tempête et des vagues et des vagues d'assaillants armés jusqu'aux dents. C'est tout à fait le genre de choses qui pourraient arriver.

Récup'

Attrapez un recycleur, plongez pour récupérer des marchandises sur une épave sous-marine et rapportez-les sur votre yacht. Ce n'est pas vraiment un crime, disons plutôt que vous nettoyez l'océan. Néanmoins, ouvrez l'œil sur le chemin du retour. Le capitaine Darcy s'est laissé un peu submerger.

Brise-glace

Le capitaine veut se venger de ceux qui lui ont causé du tort. Rendez-vous à l'entrepôt réfrigéré Fridgit, car la vengeance est un plat qui se mange froid.

Jour J

Finalement, le devoir d'un capitaine, c'est de ne jamais laisser de traces derrière soi. Montez dans un submersible Kraken, trouvez le yacht du grand méchant loup et mettez un terme à sa folie. Terminez n'importe quelle mission Sur mon yacht cette semaine et revenez la semaine prochaine pour recevoir le t-shirt Six Figure, juste à temps pour pouvoir l'exhiber à la prochaine soirée cocktail du boat club. Récompenses triplées dans Les farces et les trappes L'action se poursuit au-dessus du Pacifique : affrontez vos adversaires sur une plateforme qui ne cesse de rétrécir dans Les farces et les trappes. Tuez vos ennemis pour les exiler dans la zone rouge tant redoutée. Ils n'auront alors que quelques secondes pour se mettre en sécurité avant que le sol ne se dérobe sous leurs pieds, les envoyant tout droit au fond de l'océan. Restez en vie pour gagner des GTA$ et RP triplés dans Les farces et les trappes toute la semaine. Récompenses doublées dans les courses polymorphes Changez de forme comme de vitesse : que vous soyez au volant d'une supersportive Lampadati ou aux commandes d'un Seashark en train de fendre les mers, toutes les courses polymorphes rapportent des récompenses doublées cette semaine. Tee-shirt logo Tw@ gratuit Tous les joueurs qui se connectent à GTA Online cette semaine recevront gratuitement un souvenir de l'âge d'or des cybercafés miteux de Liberty City : le tee-shirt logo Tw@. Sur le podium cette semaine : la Pfister 811 Cette semaine, faites tourner la roue de la fortune dans le hall du Diamond Casino & Hôtel pour tenter de gagner des GTA$, des RP, des vêtements, des récompenses mystère et plus. Et sur le podium, retrouvez la Pfister 811, une supersportive qui a coûté des milliards de dollars en recherche. Alors prenez soin d'elle, surtout dans les virages serrés. Promotions Pour aider les joueurs à avoir le pied marin, nous avons le plaisir de proposer des promotions spéciales, dont : -30 % sur les Yachts, leurs améliorations et leurs modifications ;

-30 % sur la Lampadati Toro ;

-30 % sur la Buckingham SuperVolito ;

-30 % sur la Principe Deveste Eight ;

-30 % sur tous les bateaux :

Lampadati Toro ;



Submersible Kraken ;



Remorqueur Buckingham ;



Nagasaki Dinghy ;



Speedophile Seashark ;



Pegassi Speeder ;



Shitzu Jetmax ;



Dinka Marquis ;



Shitzu Suntrap ;



Shitzu Tropic ;



Shitzu Squalo.

-30 % sur des hélicoptères :

Nagasaki Buzzard ;



Buckingham Akula ;



Buckingham Swift ;



Buckingham Swift Deluxe ;



Buckingham Volatus ;



Buckingham SuperVolito ;



Buckingham SuperVolito carbone.

-30 % sur des véhicules terrestres :

Imponte Ruiner 2000 ;



HVY APC ;



Principe Deveste Eight. Avantages Prime Gaming Les joueurs de GTA Online qui ont associé leurs comptes Social Club et Prime Gaming recevront 200 000 GTA$ en jouant à tout moment cette semaine. Les bonus seront déposés sur votre compte Maze Bank dans un délai de 72 heures. Les abonnés à Prime Gaming recevront également : La boîte de nuit des canaux de Vespucci ;

-70 % sur la Grotti X80 Proto ;

-80 % sur la Bravado Gauntlet Hellfire ;

Pour bénéficier des prochains avantages, rendez-vous sur Prime Gaming et inscrivez-vous.

Grand Theft Auto V - Édition Premium Online est actuellement disponible au prix de 19,99 € à la Fnac.