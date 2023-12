GUIDE D'ACHAT NOËL 2023 : Switch, quels sont les consoles et les packs à acheter ?

Noël approche à grands pas, et vous êtes nombreux à vouloir craquer pour une Switch. Seulement voilà, au moment où nous écrivons ses lignes, divers modèles et packs sont disponibles. Pour vous aider dans vos recherches, nous vous proposons un petit guide regroupant les consoles et bundles à ne pas louper.

Mais au lieu de palabrer pendant des heures, entrons dans le vif du sujet !

Nintendo Switch OLED :



Nintendo Switch Classique :



Nintendo Switch Classique avec Nintendo Switch Sports et 3 mois de Online :





Nintendo Switch Lite :





Nintendo Switch OLED avec Mario Kart 8 Deluxe et 3 mois de Online :







Nintendo Switch OLED Edition Collector The Legend of Zelda: Tears of The Kingdom :







Nintendo Switch OLED Edition Collector Pokémon Ecarlate et Violet :





Nintendo Switch OLED Edition Collector Splatoon 3 :





Nintendo Switch Classique avec Super Mario Party et Mario Kart 8 Deluxe :





Nintendo Switch Lite Edition Collector Animal Crossing :





Bien évidemment, et pour ne pas changer, si vous avez d’autres plans, n’hésitez pas à les partager dans les commentaires de cet article.

